Mercedes-Benz confirma a chegada de seis novos modelos de alta performance

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil confirma a chegada de seis novos modelos de sua gama de alta performance Mercedes-AMG a partir das próximas semanas.

Com isso, a marca atualiza um dos maiores portfólios de modelos superesportivos do País: agora são 11 versões entre hatchbacks, sedans, SUV’s e elétricos.

De acordo com a marca, os novos compactos AMG A 45 e CLA 45 trazem o motor com a assinatura “um homem, um motor” e seguem com o motor 4 cilindros mais potente do mundo, agora com 421 cv de potência.