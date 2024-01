Hilux SRX Plus: qual é o plus?

Contudo, ao contrário do que fizera com o Corolla, sempre fiel a um certo conservadorismo - desafiado com arrependimento tardio pelo Honda Civic - no caso da GR-Sport os apetrechos não foram apreciados por uma parte do distinto público.

Isso já não há faz tempo em Ranger e Nissan Frontier, para citar duas. Com um dedo, é possível sustentar a tampa. Na Hilux, não. O assistente de caçamba, tornando a tampa traseira mais leve na abertura e no fechamento, não é de série. É um opcional.

No teste rápido, não corremos além de pouco menos de 100km/h. Por esta razão, e com velocidade baixa no asfalto, fica difícil asseverar que a acústica interna evoluiu. Mais uma vez, ponto para a estética. A percepção é de que o carro está mais musculoso, mais largo.

mo não havia carga e apenas motorista e instrutor a bordo, o relato não pode indicar qual o comportamento no uso esperado do modelo.

O POVO dirigiu o modelo em terreno off road, com subidas e descidas íngremes, água à altura da metade dos pneus e alguns pequenos trechos de velocidade. O test-drive foi rápido, coisa de 20 minutos em média, no campo de provas da Pirelli, em Elias Fausto, na Grande Campinas (SP).

A versão SRX Plus conta com transmissão automática de seis velocidades e dispõe igualmente de bloqueio do diferencial traseiro, além de controle de descida e subida, assim como as demais configurações da Hilux.

A GR-Sport segue acima, com 224 cv e 55 kgfm. A Hilux SRX é a que mais vende de toda a gama para não frotistas. Fazia mesmo mais sentido fazer as alterações a partir dela, gerando a Plus.

Na nova versão, a Hilux tem no eixo traseiro uma barra estabilizadora. Conforme a fabricante, com maior rigidez de rolagem (+20%) e melhorando o desempenho nas curvas.

Nos amortecedores traseiros, a japonesa alterou com a promessa de ter maior capacidade de suportar impactos. Em posição modificada, foram reposicionados para fora do chassis.

A promessa da marca é um modo de dirigir mais tranquilo, em função da nova suspensão. Conta a favor, a maior distância em relação ao solo. Ela foi ampliada em 20 mm e o ângulo de ataque em 1 grau. Ademais, estamos falando de discos de freio traseiros, em vez dos tambores antigos.



Para quem é fisgado pela estética – em larga medida os compradores de picapes e que as utilizam sobretudo no dia a dia urbano – chamam a atenção os para-lamas mais largos e na mesma cor da carroceria.

Outra novidade, o santantônio na cor do veículo. Quanto a esta barra, a Toyota afirma que não apenas por razões de visual. O equipamento promete reduzir a turbulência e o ruído do vento, especialmente para os passageiros do banco traseiro.

A favor da Hilux conta algo que está nela seja qual for o modelo, a despeito de virtudes da concorrência: a confiança na marca, traduzida na liquidez do modelo.

Desde sua estreia no Brasil ainda em 1992, a picape é destaque no pódio de vendas. De janeiro a outubro, a Toyota superou 38 mil Hilux emplacadas, mais de 16 mil do que a segunda colocada do segmento.

Por dentro, nada demais além da anterior - versão SRX. A cabine é espartana. Tem uma central multimídia sensível ao toque, com 9 polegadas, USB, Bluetooth e conectividade sem fios para Android Auto e Apple CarPlay. Sete airbags e programas do sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense.



A nova Toyota Hilux SRX Plus chega ao mercado em seis cores: Branco Polar, Cinza Granito, Prata Névoa, Preto Atitude, Vermelho Volcano e Branco Lunar.

*O jornalista viajou a convite da Toyota

Quais as novidades da Hilux SRX Plus?

A versão SRX Plus chega para complementar o portfólio da Hilux, que segue líder de seu segmento no País.

Tem design mais agressivo, plataforma aprimorada e mais conforto dinâmico, além de eixos mais largos, nova suspensão e melhorias técnicas;

A plataforma aprimorada com nova arquitetura com eixos mais largos, +140 mm na frente e 155 mm atrás;

Braços de suspensão alargados e novos amortecedores (tubo duplo) com 3 mm a mais de diâmetro = maior capacidade de absorção de impactos e, no caso dos amortecedores traseiros, em posição modificada (reposicionados para fora do chassis);

Pela primeira vez na Hilux, eixo traseiro equipado com uma barra estabilizadora = aumento de 20% em rigidez de rolagem para melhor sensação de direção em curvas;

Reconfiguração do chassi com aumento da distância ao solo em +20 mm e o ângulo de ataque em 1 grau = melhor desempenho em estradas de terra e outros terrenos difíceis;

Design com novas molduras alargadas (na cor do veículo) nos para-lamas e uma barra aerodinâmica traseira (também na cor do carro) = promete reduzir a turbulência e diminuir o ruído do vento, minimizando as vibrações, além de dar um aspecto mais robusto;

Em termos de segurança, foram incorporados freios traseiros a disco que prometem maior controle e eficiência sob elevadas exigências de frenagem

Quais as diferenças de dimensões entre a Hilux SRX e SRX Plus?

Comprimento: Ambas possuem o mesmo (5.325mm)

Largura s/ espelho retrovisor: 1855 SRX x 2.020 SRX Plus (mesma largura GR-S)

Entre eixos: igual para todas: 3.085 mm

Dimensões de caçamba igual para todas a partir da versão Power Pack

Vão livre mínimo do solo: SRX 286mm x SRX Plus 323mm (=GR-S)

Ângulo de ataque: 30º, 1 a mais em relação a SRX (29º)

Ângulo de saída: mesmo que SRX (26º)

Hilux SRX Plus na Kinto

A Toyota oferece a nova Hilux em toda a sua rede de concessionárias tanto para compra quanto para aluguel, por meio da Kinto e seu serviço Kinto One Fleet, focado em gestão de frotas corporativas.

A Kinto também possui um canal direto com foco em produtores rurais. Agora, a adesão de modelos Toyota por meio do Kinto One Fleet pode ser feita por qualquer produtor rural, via CPF e inscrição estadual.

Interessados devem procurar a rede de concessionárias Toyota ou acessar o site kintomobility.com.br.

Os preços da Toyota Hilux

Hilux Chassi

R$219,090,00

Hilux Cabine Simples

R$226.790

Hilux Power Pack

R$242.590

Hilux SR

R$272.190

Hilux SRV

R$289.990

Hilux SRX

R$324.490

Hilux SRX Plus

R$334.890

Hilux GR Sport

R$372.890

SW4 SRX Platinum é novo modelo de entrada



A Toyota lançou também no Brasil uma nova versão para o portfólio do utilitário SW4, a nova SRX Platinum.

Produzido na fábrica industrial da Toyota em Zárate desde 2005, a configuração chega em substituição à versão SRX. De diferente, pouca soisa.

Há novo design exterior, com promessa de imagem mais dinâmica e contemporânea. O preço de venda sugerido ao público para o novo SW4 SRX Platinum é de R$ 379.990 para a versão de 5 lugares e de R$ 386.290 para a versão de 7 lugares.

Produzida na fábrica industrial da Toyota em Zárate desde 2005, a configuração chega em substituição à versão SRX Crédito: Divulgação/Toyota

A nova versão SRX Platinum do modelo SW4 tanto para compra quanto para aluguel, está no KInto e seus serviços Kinto Share, de aluguel e compartilhamento por horas, dias, semanas ou até um mês. Também no Kinto One Fleet, focado em gestão de frotas corporativas, via https://kintomobility.com.br/.

No rol de ajustes estétios, novos para-choques, grade redesenhada e acabamento em preto brilhante em uma carroceria, no dizer da montadora, com linhas mais nítidas e propositais (?!).

A dianteira não chega a ser outra completamente diferente. A lateral recebe novos estribos na cor preta, enquanto a traseira possui um para-choque com uma moldura inferior em preto que se integra ao friso da tampa do porta-malas.

Internamente, a SRX Platinum segue com o mesmo padrão da versão anterior SRX, contando com o interior na cor preta e bancos dianteiros ventilados.

A SW4 SRX Platinum traz tela sensível ao toque de 9″ com conectividade Android Auto® e Apple CarPlay® combinado com sistema de áudio JBL® Premium com oito alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer; ar-condicionado digital dual-zone; Sistema de visão 360°, Alerta Ponto Cego (BSM) e Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), entre outros componentes.

Assim como toda a linha SW4, a versão SRX Platinum conta com diversos itens de segurança ativa do pacote Toyota Safety Sense, com Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS); Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (LDA) e Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC).

O modelo conta ainda com itens de:

Segurança passiva como sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista)

Controle de Estabilidade (VSC)

Controle de Tráfego (TRC)

Controle de Tráfego (A-TRC)

Assistente de Descida (DAC)

Assistente de Subida (HAC)

Controle de Tração (TSC)

ABS, com Distribuição Eletrônica das Forças de Freio (EBD)

Assistente de Frenagem de Emergência (BA)

Luzes de Freio de Emergência (EBS) e

Âncoras ISOFIX (x2) com âncora de alça superior (x2).



Motorização

O SW4 SRX Platinum 2024 usa motor diesel 2.8L 16V, capaz de gerar 204 cv de potência e torque de 50,9 kgfm a 2.800 rpm. Acoplado a uma transmissão automática sequencial de seis velocidades com paddle shift e tração 4×4, o conjunto oferece uma excelente experiência de condução.



Garantia

O modelo, assim como todo o portfólio SW4, conta com cinco anos de garantia Toyota, sem limite de quilometragem para uso particular e 100 mil km para uso comercial, o que ocorrer primeiro.



Cores e Preço



A nova versão SRX Platinum estará disponível em cinco cores: Branco Lunar, Cinza Granito, Prata Névoa, Preto Atitude e Marrom Urban.



Confira abaixo a tabela completa de preços

GR-SPORT

R$ 447.590

Diamond

R$ 433.490

SRX Platinum 7S

R$ 386.290

SRX Platinum 5S

R$ 379.990