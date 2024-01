Scania lança gama de veículos Super para operações off-road

Com as novidades, a linha Scania passa a oferecer outros modelos no portfólio Crédito: Divulgação

A Scania aumentou o portfólio de caminhões Euro 6, com o lançamento da Nova linha Scania XT Super para todos os segmentos off-road. Com isso, a marca contempla a gama Super para as outras aplicações, principalmente para a mineração. Os produtos passam a receber a nova caixa de transmissão Heavy Planetary, freios CRB mais Scania Retarder de série, opções de eixos e bogies, novas soluções de serviços com o Scania PRO e maior segurança na operação com o Scania Zone. Com as novidades, a linha Scania passa a oferecer mais economia de combustível em menores ciclos e reduzido custo por tonelada produzida.

Completam o pacote de segurança airbag frontal e o lateral de cortina, pioneiro e exclusivo no mercado, para proteger o condutor em caso de tombamento, e bafômetro (o veículo só dará partida após o teste do motorista). Parte da linha Euro 6 foi apresentada em novembro de 2022, durante a Fenatran, e chegou efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2023. A gama Super reduz o consumo em até 8%. Os modelos da nova linha off-road XT Super são oferecidos nas cabines P e G, em alguns casos a R, todos com o pacote XT de itens personalizados para as aplicações fora de estrada. Os motores possuem sistema de injeção XPI e as potências vão de 360 até o topo de linha, o V8 de 660cv, com a tração 10x4. A linha Euro 6 otimizada tem os seguintes modelos: P 360 (360 cavalos de potência e 1.700Nm de torque, no motor 9 litros, no propulsor de 13 litros), caminhões G 450 (450cv e 2.350Nm) e G 500 (500cv e 2.550Nm), além do R 660 V8 de 16 litros. Já a plataforma Super contempla modelos de 13 litros com o 460 G (460cv de potência e 2.500Nm de torque) e 560 G (560cv e 2.800Nm de torque – o mais alto da categoria). As versões movidas a gás e biometano compõem potências de 280 cavalos e 410cv, e ao longo de 2024 chegarão as novidades de 420cv e 460cv. A identificação da marca Super na cabine está nas laterais das portas e na parte superior da grade dianteira, abaixo do nome Scania. O cliente ainda poderá adicionar um adesivo, opcional, no topo da cabine entre os faróis superiores.

Outro benefício do Scania Super está na introdução de série da nova unidade de otimização do tanque de combustível. O recurso, exclusivo da Scania para estes modelos, foi chamado de FOU (Fuel Optimization Unit) e funciona como um tanque de captura capaz de garantir a utilização máxima do combustível. No Super, o sistema de tratamento de gases (silencioso) Euro 6 SCR (Selective Catalytic Reduction ou Redução Catalítica Seletiva) passa a utilizar uma dupla dosagem do reagente ARLA 32 (um logo no coletor de escape e o outro no silencioso) e do filtro de particulado do diesel (DPF) para atender a lei Proconve P8. Heavy Tipper Super para a mineração A maior novidade da linha é o modelo 560 G 8x4 XT Heavy Tipper Super, apresentado pela marca como sendo a melhor solução para a mineração, que traz mais produtividade com menor tempo de ciclo, menor custo por tonelada produzida, maior economia total operacional e maior capacidade técnica da categoria com peso bruto total (PBT) de 60 toneladas.

Está equipado com a nova caixa Scania Opticruise Heavy Planetary G33CH, de 14 velocidades sendo uma Super reduzida Crawler – que diminui o uso frequente dos freios – e Overdrive. Sua capacidade máxima de tração (CMT) chega a 210 toneladas. Segundo a marca, outro modelo importante da Scania para a mineração é o R 660 V8 10X4 XT. Não é um modelo Super e oferece a melhor alternativa aos veículos da linha amarela. Ele tem parachoque inteiriço de 150 mm em aço e robusta caixa de câmbio GRSO935R de capacidade elevada de torque. Além disso, tem eixos direcionais de capacidade técnica de 11t, terceiro eixo direcional com peças modulares, auxiliar de partida em rampa e acessórios que garantem a maior segurança na operação.