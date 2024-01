Novo Mercedes-Benz GLS chega por R$ 979.900

Com a chegada do novo GLS, um total de nove novos SUVs foram apresentados em 2023 no Brasil

A Mercedes-Benz lança o novo GLS SUV no Brasil e completa a renovação de toda a sua linha de modelos utilitários esportivos de luxo. Com a chegada do novo GLS, um total de nove novos SUVs foram apresentados em 2023 no Brasil: os compactos GLA e GLB. Os dinâmicos GLC SUV e Coupé. Os multiusos GLE SUV e Coupé e agora o luxuoso GLS.

Os novos Mercedes-Benz GLS podem ser reconhecidos pela grade do radiador ainda mais marcante. As quatro lâminas horizontais são galvanizadas na cor prata.

O para-choque também é mais proeminente. Ele apresenta entradas de ar integradas, combinadas com um contorno em preto.