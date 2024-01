Jeep cresce em participação no segmento de SUVs

Em comparação com o mês de outubro, a Jeep cresceu 23,8%, atingindo 15,8% de participação entre os SUVs no País em novembro

A Jeep foi a marca que mais cresceu em participação de mercado no segmento SUV em novembro. O Compass e o Commander seguiram na liderança de suas categorias. Em um mercado em queda de 2,4% se comparado ao mês anterior, a Jeep cresceu 23,8% em suas vendas. Esse crescimento se reflete também na participação de mercado da marca entre os SUVs em novembro, que chegou a 15,8%.

Em novembro, o Compass, SUV médio mais vendido do País nos últimos sete anos, emplacou 5.752 unidades e superou as 55 mil vendas em 2023. O modelo segue com quase metade de market share da categoria com 41,7%. Além disso, o Compass amplia a distância para o segundo colocado entre os SUVs médios, com mais de 17 mil unidades de vantagem.

Em uma categoria acima, o Jeep Commander segue na liderança do segmento de SUVs grandes com 1.734 unidades vendidas no mês de novembro. É o modelo de sete lugares mais vendido do Brasil. No acumulado do ano, o Jeep Commander conta com 24,3% de market share e 18.701 emplacamentos.