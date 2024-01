Fiat lança nova picape Titano na América Latina e África 

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Nova Fiat Titano será equipada com diferentes motorizações de acordo com cada mercado

Em busca de uma dinâmica ofensiva global de produtos, a Fiat amplia sua gama de picapes com a Nova Fiat Titano, que chegará para a América Latina e África. A Fiat Titano será equipada com diferentes motorizações de acordo com cada mercado.

No mercado brasileiro, a Fiat Titano se juntará futuramente à família de picapes Strada e Toro, integrando um perfil multifuncional com tecnologia de ponta e conforto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na Argélia, o foco da Fiat Titano é valorizar a eficiência de combustível. Com isso, a marca busca fornecer soluções personalizadas de acordo com as preferências locais, adaptando-se às exigências únicas de cada mercado.