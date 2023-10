Z-RV 2024: Honda lança SUV médio inspirado no Civic por R$ 214,5 mil

Fabricado no México, o modelo chega às concessionárias brasileiras em versão única, chamada de Touring Crédito: Divulgação

*Enviado a São Paulo A Honda acaba de lançar mais um SUV no mercado automotivo do Brasil. Depois do HR-V e do CR-V, a montadora japonesa apresenta o inédito ZR-V 2024. Fabricado no México, o modelo chega às concessionárias brasileiras em versão única, chamada de Touring, ao preço de R$ 214,5 mil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A marca projeta vender em média 1.000 unidades ao mês, disputando espaço no segmento de SUVs médios com o Toyota Corolla Cross, Jeep Compass e o Volkswagen Taos.

De acordo com a Honda, o ZR-V foi projetado com base na plataforma do Civic. Não por acaso, o novo modelo tem sido chamado de “SUV do Civic”, uma estratégia da montadora para conquistar os órfãos do sedã, que saiu de linha no Brasil em novembro de 2021. A inspiração, no entanto, não se aplica ao valor de mercado. O último Honda Civic, em sua versão de entrada, foi lançado com preço sugerido de R$ 116.990, quase R$ 100 mil a menos em relação ao ZR-V. Potência e consumo Segundo a Honda, o ZR-V mistura a dinâmica e dirigibilidade de um sedã com a robustez e o conforto característicos dos SUVs. O motor 2.0, acoplado ao câmbio CVT de sete marchas, atinge 161 cavalos de potência e torque de 19,1 kgf.m (quilograma-força metro), conforme consta na ficha técnica. Informações sobre a performance não foram reveladas pela fabricante. Em relação ao consumo de gasolina, a montadora afirma que o novo modelo faz 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada, autonomia semelhante à dos principais concorrentes do novo modelo. Veja: Honda ZR-V 2.0

Cidade: 10,2 km/litro

Estrada: 12,1 km/litro

Jeep Compass 1.3T

Cidade: 10,4 km/litro

Estrada: 12,1 km/litro Toyota Corolla Cross 2.0

Cidade: 11,7 km/litro

Estrada: 13,0 km/litro Volkswagen Taos 1.4T

Cidade: 11,1 km/litro

Estrada: 13,1 km/litro

Test drive Z-RV 2024 O POVO testou o ZR-V em São Paulo num trajeto de aproximadamente 150 km entre a Capital Paulista e São Roque, na Região Metropolitana de Sorocaba. Na viagem, foram testados potência, conectividade e segurança do veículo. Estética O modelo tem design moderno e refinado, mas com poucas inovações em relação aos dois SUVs que o antecederam no mercado. O traço estético característico do ZR-V é uma linha de cintura horizontal baixa, que começa no capô e segue até a ondulação dos para-lamas traseiros.