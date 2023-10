Mercedes-Benz EQS SUV é lançado no mercado brasileiro por R$ 998.900

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lança no mercado brasileiro o novo EQS SUV. O modelo 100% elétrico traduz o luxo fora de estrada da marca.

A produção do novo automóvel é feita na fábrica da Mercedes-Benz em Tuscaloosa, Alabama (EUA) e as primeiras unidades do novo EQS 450+ SUV estarão disponíveis no Brasil ainda este mês de outubro.

O novo EQS 450+ SUV, versão escolhida para o mercado brasileiro, compartilha sua distância entre eixos (3.210 milímetros) com o EQS Sedan – lançado no Brasil em julho de 2022.