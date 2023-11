Picape Jeep Gladiator: estilo único, muita tecnologia e alto consumo por R$ 500 mil

Especificamente no off-road, o sistema 4x4 Rock-Trac permite ótimo controle do carro em diversas velocidades e há uma série de equipamentos instalados voltados justamente para o fora de estrada. Em um deles, o Off-Road+, o Gladiator é ajustado automaticamente para qualquer tipo de terreno.

Elencada como uma picape média, tem caçamba de cinco pés (1.52 metros, com 1.000 litros de capacidade ou 674 quilos), equipada com um motor V6 a gasolina de 3,6 litros, gerando 285 cavalos de potência e 352 Nm de torque. O câmbio é automático de 8 marchas e ficamos com ela, na versão 2023, por uma semana.

De cara, uma constatação: é impossível dirigir um Jeep Gladiator Rubicon, em qualquer terreno, de forma discreta. O veículo - que tem preço sugerido de R$ 500 mil, uma das picapes mais caras do País - chama demais a atenção, não apenas pelo tamanho (5,59 m de comprimento; 1,89 m de largura; 1,90 m de altura), mas pelo estilo, todo baseado no Jeep Wrangler, um mistura entre passado, presente e futuro.

Um dado importante desse Jeep é a preocupação com a segurança. Monitoramento da pressão dos pneus no cluster digital, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, alerta de pontos cegos, detector de tráfego cruzado com sinais sonoros e luminosos, airbags frontais e laterais, além de assistente de partida em rampas e ladeiras estão presentes na Rubicon (é versão única), permitindo mais tranquilidade ao proprietário.

Em relação ao desempenho nas cidades e estradas, o Gladiator Rubicon é bastante confortável para o motorista. A direção é macia e precisa, com alto nível de estabilidade e grande segurança nas manobras, ainda que no tráfico. O ar-condicionado é dual zone e o quadro de instrumentos tem sete polegadas. Há também o piloto automático adaptativo, excelente para longas distâncias. Dois pontos negativos, entretanto, entram na análise. O primeiro é o espaço interno reduzido para quem ocupa os bancos traseiros e o segundo está diretamente ligado ao consumo. Em Fortaleza, o carro fez menos de cinco quilômetros por litro (lembrando que o tanque só aceita gasolina) no tempo que ficou com a reportagem (sete dias).

Gladiator não é normal



O luxo não está necessariamente no exagero. Pode estar no inverso. No minimalismo. No caso da Jeep Gladiator, este princípio é levado ao extremo. É possível retirar dela todas as portas e até o teto e do para-brisa. Facilmente. O teto é primeiro a ser removido sem maiores esforços. Basta girar travas situadas em cada canto do teto. E lá se vê um autêntico teto solar. Ou lunar, como queira.

Já as portas pedem uma dedicação um tanto maior. Usam-se chaves para a remoção. Com elas, um parafuso e outro ali e… tchau portas. A montadora alerta: faça isso em casa. Guardar no porta-malas implica risco de dano. Já o teto não. O carro vem com uma capa para guardá-lo lá atrás mesmo.