Mercedes-Benz faz demonstrações e test-drive de caminhões Euro 6

A ação itinerante da Mercedes-Benz a percorrer mais de 20 cidades, de todas as regiões do Brasil - já passou pelo Ceará - e segue até dezembro para demonstrar os diferenciais de sua linha de caminhões Euro 6 (famílias Accelo, Atego, Actros e Arocs). Inclui apresentações e test-drive. No Ceará fez com a concessionária Ceará Diesel.

A "Caravana BlueTec 6" teve início na cidade catarinense de Içara. A última etapa do ano ocorrerá, entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Rondonópolis (MT), nas instalações da Rodobens.

As mais de 20 etapas são realizadas em conjunto com concessionários da marca ou com ações de parceiros do Movimento A Voz Delas, criado pela Mercedes-Benz para conscientizar a sociedade sobre a importância da participação das mulheres no transporte.