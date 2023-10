Kia Brasil anuncia nova versão EX do Niro a R$ 199.990, com garantia de 8 anos 

O Niro EX possui uma extensa lista de tecnologias Advanced Driver Assistance System (ADAS), capazes de proporcionar mais segurança e conforto aos ocupantes do veículo. A performance do motor pode ser traduzida nos dados de consumo e nos índices de emissão de CO2.

A Kia Brasil anunciou a chegada da nova versão EX do Niro, ao preço de R$ 199.990. O modelo tem como um dos principais atributos o motor Kappa PE, de 1.6 litro, 16 válvulas, com injeção direta, a gasolina e o motor elétrico que, com a bateria de polímero de lítio-ion de 240V, proporciona potência combinada de 141 cavalos a 5.700 rpm e torque de 27 kgf.m a 4.000 rpm.

Esses dados conferem ao Niro consumo energético médio de 1,0956 MJ/km e índice de emissão de CO2 de 68 g/km.



Segundo a marca, além da eficiência energética e do sistema hibrido HEV, o Niro foi projetado para ter menor impacto ambiental no desenvolvimento, na produção e no uso do veículo.

O Niro EX possui pintura com tintas BTX-Free (sem benzeno, tolueno e xileno); 56% da forração do teto é composta de plásticos reciclados; 70% da tela de cobertura do porta malas é feita com plásticos reciclados; revestimento dos bancos em altaica, a partir de árvores de eucalipto; e aplicação da Coluna C com função aerodinâmica, proporcionando um coeficiente aerodinâmico reduzido (Cx 0,29).



O design externo do Niro tem traços marcantes. Na parte dianteira, o SUV compacto da Kia mostra seu tradicional “tiger nose” e um conjunto ótico em LED. Na traseira, a ousadia mais marcante está nas lanternas, do formato bumerangue, que avançam na coluna C.



O modelo apresenta dois modos de condução (Eco e Sport). O objetivo da equipe de desenvolvimento, segundo a Kia, foi combinar a direção esportiva e precisa com a estabilidade em linha reta (SLS), ao frear e fazer curvas simultaneamente (VSM e CBC) e o deslocamento suave em velocidades mais altas.



As configurações de suspensão do Niro têm na dianteira, independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás e, na traseira, Multilink. A direção é elétrica e os freios são a discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira.