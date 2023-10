Sistema de célula de hidrogênio é destaque da GWM no VE Latino-Americano

A principal atração da GWM no evento Veículo Elétrico Latino- Americano, o “Salão da Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes”, que ocorre até o dia 7 de outubro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo (SP), é o seu sistema de célula a combustível que utiliza hidrogênio (H2) para abastecer veículos pesados com motores elétricos.

A nova tecnologia já foi testada na China e nos países em que a FTXT possui centros de desenvolvimento: Japão, Alemanha e Canadá. A FTXT é uma subsidiária da GWM especializada no ecossistema de hidrogênio, que visa reduzir as emissões de carbono (CO2). Seu foco, atualmente, está no mercado de célula a combustível alimentada com hidrogênio.

Entre as principais vantagens do sistema estão a zero emissão de gases de efeito estufa e zero emissão de poluentes e particulados, além de oferecer aos seus veículos uma autonomia de 500 km e um abastecimento rápido, equivalente ao de um veículo convencional. Enquanto isso, um caminhão a diesel emite 770 gramas de CO2 por quilômetro rodado.