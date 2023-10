Jeep Compass e Commander seguem líderes em setembro

O Jeep Compass obteve 42,4% de participação no C-SUV no acumulado do ano; o Commander mantém liderança entre os SUVs grandes no mês de setembro e no ano

O Jeep Compass mantém a liderança na categoria dos SUVs médios com 4.415 vendas no mês de setembro e 44.789 no acumulado do ano. Isso significa que o SUV médio da Jeep tem 42,4% de participação entre os C-SUVs no acumulado de 2023.

O SUV grande da Jeep, o Commander, liderou por mais um mês os D-SUVs em setembro, com 1.545 emplacamentos. No acumulado do ano, o Commander conta com 15.388 unidades vendidas e 26,1% de participação na categoria.

No concorrido B-SUV, o Jeep Renegade garantiu 3.757 vendas e se manteve entre os Top 5 do segmento em setembro. No acumulado do ano, o modelo já conta com 36.679 emplacamentos.