Novo Discovery 2024 chega em duas novas versões a partir de R$ 749.425

Toda a linha 2024 do Discovery está equipada com o motor a diesel D300 de 300 cv, com tecnologia MHEV e câmbio automático de oito velocidades

A edição especial Metropolitan oferece atributos de luxo. No exterior do veículo, novas pinças de freio na cor preta, teto panorâmico frontal com abertura e traseiro fixo, faróis de neblina dianteiros e novas rodas especiais diamantadas de 22’’ na cor Gloss Dark Grey. O porta-malas é elétrico, com abertura por gesto, e um rack de teto na cor preta.

Ambas as versões contam com motor diesel D300 de 300 cv com tecnologia MHEV e câmbio automático de oito velocidades. O Discovery 2024 já está disponível para encomendas com preços a partir de R$ 749.425, na versão R-Dynamic HSE e R$ 759.300, na versão Metropolitan.

O modelo também oferece uma série de itens de conforto no interior do carro, com diversos acabamentos em couro, volante aquecido, sistema de pré-condicionamento do ar da cabine e base integrada atrás dos bancos dianteiros no estilo "Click and Go".

Motorização Discovery 2024

O novo Discovery 2024 chega ao mercado equipado com o sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle ou veículo elétrico híbrido leve), que combina um motor diesel de 300 cv com um alternador que também funciona como um motor elétrico.

O alternador trabalha como um gerador de corrente elétrica, recuperando energia durante a desaceleração do veículo e assim carregando uma bateria de lítio de 48 volts. Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2.

O novo Discovery 2024 também oferece de série o sistema de tração integral e a tecnologia Terrain Response 2, fazendo com que o veículo seja capaz de enfrentar os mais diversos tipos de terreno. O Terrain Response 2, além dos modos de atuação de acordo com o tipo de superfície, possui o modo automático, que ajusta a tração de acordo com a situação.