Nissan Kicks XPlay tem apenas mil unidades por R$ 140.490

Mantendo a tradição, mas com novo desenho para a terceira edição, a assinatura "XPlay" está visível nas soleiras das portas – com novo acabamento –, acima do acabamento da placa na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros.

Produzida no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro, a edição limitada Nissan Kicks XPlay 2024 traz uma inédita combinação de cores, que não está disponível para a linha de produção regular do crossover: preto premium com teto vermelho malbec.

A linha 2024 do Nissan Kicks chegou recentemente às concessionárias da marca japonesa no País e, agora, ela ganha o Nissan Kicks XPlay 2024. A série especial traz detalhes inéditos e, como nas edições anteriores, terá somente mil unidades produzidas para venda no Brasil. O Novo Nissan Kicks XPlay 2024 chega às concessionárias da Nissan em todo o Brasil com preço sugerido de R$ 140.490.

No teto, surge um aerofólio com estilo esportivo e desenhado especificamente para a versão. Os diferenciais da parte traseira são complementados com novos adesivos na parte superior das colunas C.

Ainda no exterior, foi aplicado acabamento em vermelho nos retrovisores, na parte inferior das portas e do para-choque dianteiro. As rodas aro 17 totalmente em preto complementam o estilo do carro.

No interior, o Nissan Kicks XPlay 2024 também apresenta detalhes em vermelho. Eles aparecem nas saídas de ar, na base do volante, nas costuras duplas do painel, nos tapetes, no apoio de braço e nos bancos com acabamento premium, que são forrados com tecido sintético na cor cinza.

E, como a Nissan costuma fazer em suas edições limitadas, o número de ordem de fabricação da unidade fica visível para todos, na grade dianteira, em um dos "favos" que compõem o design da peça e possui acabamento em vermelho.

A Nissan declara que o seu foco com as séries especiais no País é oferecer um produto diferenciado, um carro mais exclusivo. Por isso, normalmente, as suas edições são limitadas e numeradas.

Além dos diferenciais exclusivos, a terceira edição do Nissan Kicks XPlay tem equipamentos como: