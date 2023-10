Novo E-Pace da Jaguar chega ao Brasil a partir de R$ 466.026

O E-Pace 2024 já está disponível para reserva em todas as concessionárias da Jaguar no Brasil na versão R-Dynamic HSE, com sistema de telemetria InControl Telematics de série e com preços a partir de R$ 466.026.

A Jaguar traz ao Brasil a edição definitiva do E-Pace, veículo que combina motorização Ingenium 2 – que também está presente no esportivo F-Type – e a robusta silhueta de um SUV. O modelo chega com novo pacote de design e uma lista de itens de série.

Seu design possui abertura inferior, escapamento duplo e design de malha para a grade com detalhes no formato de diamante, influenciados pelo logotipo da Jaguar Heritage.

Os faróis Pixel LED premium com assinatura DRL garantem um visual mais fluido e impactante ao veículo e as lanternas traseiras também em LED, inspiradas no I-Pace, apresentam o gráfico de chicane da Jaguar. Espelhos retrovisores exteriores aquecidos, elétricos e rebatíveis, com luzes de aproximação e escurecimento automático do lado do motorista e rodas esportivas de 20” diamantadas com contraste na cor Satin Dark Grey completam o visual exterior do veículo.