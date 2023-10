Chevrolet lidera em conectividade avançada com tecnologia OnStar

A nova Silverado, por exemplo, tem como novidade a central multimídia já compatível com o sistema Google Built-In, que não precisa do uso de um smartphone para acessar aplicativos, assistentes virtuais e serviços de streaming.

Com isso, a expectativa da marca é que até o fim deste ano a Chevrolet se torne a primeira fabricante do setor a atingir 500 mil automóveis conectados ativos no País. A marca também é pioneira na produção de veículos com a tecnologia OnStar, cuja primeira geração foi lançada nacionalmente em 2015. Desde então, novos recursos estão sendo incorporados ou aprimorados.

A Chevrolet aumentou para 90% o percentual de veículos equipados de série com o exclusivo sistema OnStar, que oferece serviços por assinatura com foco em conectividade avançada, segurança, emergência e proteção patrimonial.

A Chevrolet informa que, assim como os próximos veículos premium, a picape Silverado já conta com uma arquitetura eletrônica que permitirá atualizações remotas mais abrangentes, que vão desde o estilo do painel digital até o software de gerenciamento do motor.

Conhecido também como Over-The-Air (OTA), esta funcionalidade do OnStar está presente em todos os modelos da Chevrolet com conexão via internet, ofertadas desde versões de entrada do Onix até o elétrico Bolt EUV. O próximo modelo a adotar este tipo de tecnologia será o Novo Spin, que está em fase de desenvolvimento.

De acordo com a Chevrolet, a marca já promoveu mais de 650 mil operações de melhorias remotas nos últimos quatro anos, em linha com a disseminação da frota de carros conectados na região e o surgimento de novas soluções, incluindo as que reforçam a proteção cibernética.

Assim que uma nova atualização é disponibilizada para o veículo, uma mensagem aparece na tela da central multimídia. O usuário pode optar por descartar a operação, adiá-la ou executá-la imediatamente. Neste caso é necessário aguardar aproximadamente 10 minutos até que o novo sistema operacional esteja completamente carregado, e o carro possa ser novamente ligado – o processo de atualização é semelhante ao de um smartphone.

Conheça os principais recursos do OnStar:

Serviços de emergência

Auxílio na recuperação veicular

Assistência em caso de pane

Comandos remotos

Atualização de sistemas eletrônicos via internet

Localização em tempo real

Status dos principais sistemas do veículo

Alertas de diagnóstico

Nível da bateria e pontos de recarga (EVs)

Notificação de manutenção para a concessionária

Parâmetros de condução com dicas de direção

Os veículos da Chevrolet com OnStar contam com um período de gratuidade para experimentação dos serviços. Ao todo são quatro planos: Standard, Protect, Connect, Protect & Connect. Os valores e os conteúdo de cada um deles estão disponíveis em página específica do site Chevrolet. Os benefícios podem variar conforme o modelo e a versão do veículo.