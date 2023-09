Novo Trafic Van E-Tech elétrico completa a gama dos 100% elétricos da Renault

A pré-venda das versões L2 (Van H1 & H2, chassi-cabine e cabine dupla) começa em outubro, e as primeiras entregas ocorrem em novembro. Já as versões L1 (Van H1 e cabine dupla) têm pré-venda a partir de novembro, para as primeiras entregas em dezembro.

Segundo a marca, o Renault Trafic Van E-Tech elétrico conta com uma grande capacidade de carga, modularidade e várias opções de versões disponíveis. O modelo oferece as seguintes opções:

Dois comprimentos (5,08 m e 5,48 m) e duas alturas (1,967 m e 2,498 m)

Volume de carga (modo furgão) de 5,8 m³ a 8,9 m³

Comprimento de carga de até 4,15 m (versão L2 estendida com abertura da portinhola para carga longa localizada na divisória)

Capacidade de reboque de 750 kg e carga útil de 1,1 tonelada

Disponível em versão chassi-cabine

Extrema modularidade e possibilidades quase infinitas de personalização, graças a uma rede de mais de 359 transformadores homologados.

Além disso, dentro da cabine, os porta-objetos têm capacidade total de 88 litros (19,7 litros no console, 14,6 litros nas portas e 54 litros no banco). Conforme a versão de acabamento, o porta-luvas se transforma na gaveta “Easylife”, com 6,6 litros de capacidade.

Precursor, o Trafic Van foi o primeiro veículo comercial leve a oferecer um “escritório móvel”. Ao rebater o banco central, o encosto se transforma em mesa de trabalho – com um vão para colocar uma prancheta – ou mesa de apoio para refeições.

Com uma bateria de íons de lítio com capacidade de 52 kWh, o Novo Trafic Van E-Tech elétrico tem autonomia de até 297 km em ciclo WLTP. As baterias têm garantia de 8 anos ou 160 mil km. Neste período, elas são substituídas gratuitamente se a capacidade se deteriorar a um nível inferior a 70% do valor nominal (SoH: Estado de Saúde da Bateria).

O Novo Trafic Van E-Tech elétrico é equipado com um motor de 90 kW (122 cv) e 245 Nm de torque. Já o modo ECO limita a potência do veículo para otimizar a autonomia da bateria, enquanto a versão “long range” limita a velocidade a 90 km/h, aumentando a autonomia para 322 km.

O sistema hidráulico de frenagem é complementado por um Sistema de Frenagem Regenerativa Adaptativa (ARBS), que maximiza a energia recuperada.