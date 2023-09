Nissan Kicks ganhará terceira edição da série limitada XPlay

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Para o mercado brasileiro, serão disponibilizados apenas mil unidades do modelo, que é fabricado em Resende, no estado do Rio de Janeiro

A Nissan lançará este mês a terceira edição da série limitada Kicks XPlay. Para o mercado brasileiro, serão disponibilizados apenas mil unidades do modelo, que é fabricado em Resende, no estado do Rio de Janeiro.

Com design esportivo, a edição limitada Nissan Kicks XPlay foi lançada em 2021 com uma combinação exclusiva de duas cores Branco Diamond perolizado com teto vermelho.

Na ocasião, o modelo se tornou o primeiro carro do mercado brasileiro vinculado a um certificado de arte digital, um Non Fungible Token (NFT) de obra feita por um artista digital brasileiro inspirada na própria série especial do crossover.