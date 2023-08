Novo Versa está disponível no serviço de assinatura Nissan Move

O Novo Versa está disponível no serviço de assinatura de veículos Nissan Move. O serviço traz tudo incluso no valor da mensalidade e os planos disponíveis permitem a personalização do veículo com opções que vão de 12 a 36 meses de contrato, levando em consideração variações de quilometragem de rodagem por mês.

O serviço pode ser contratado por meio do site da Nissan Move ou direto nas lojas da marca, que também são o ponto de retirada do veículo.

O Nissan Move tem cobertura nacional, estando presente em mais de 190 concessionárias em todos os estados e Distrito Federal.