Fiat Strada 2024 atinge a marca de 400 mil unidades produzidas

Recentemente, recebeu ainda mais novidades na linha 2024 com novo motor turbo flex, mudanças no design, nova versão Ultra para deixar a gama ainda mais completa e a edição limitada comemorativa Edizione 25.

Em 2020, o modelo passou por uma atualização ganhando aspecto mais robusto, novo visual e novas funcionalidades. A picape trouxe relevantes novidades ao mercado. Em 2021, inovou com a inédita transmissão automática CVT, sendo a primeira com este tipo de câmbio na sua categoria no Brasil.

A Fiat Strada é o veículo mais vendido do Brasil no acumulado de 2023 e acaba de atingir a marca de 400 mil unidades produzidas desde o lançamento de sua segunda geração, em 2020. Desenvolvida e fabricada no Polo Automotivo Stellantis Betim, a primeira Fiat Strada foi produzida em 1998.

Quando o assunto é desempenho de mercado, a Strada é a picape mais vendida do País desde 2021 com mais de 60 mil unidades emplacadas no Brasil em 2023 (dados até julho).

Junto com a Toro, elas são responsáveis por colocar a Fiat como líder absoluta em picapes, com 43% do mercado. As duas picapes da Fiat são os dois veículos mais vendidos do Brasil no segmento de comerciais leves.