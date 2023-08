Caoa anuncia redução de até R$ 50.000 no preço do Kona Elétrico e do Ioniq Híbrido

Sob o capô, o Hyundai Ioniq Hybrid recebe um motor 1.6 litro GDi que desenvolve até 105 cv de potência e 15 kgfm de torque com apoio de um motor elétrico que entrega 43,5 cv de potência e 17,3 kgfm de torque.

Com a combinação de motores, o Ioniq Hybrid oferece 141 cv de potência e 27 kgfm de torque. Segundo dados homologados pelo Inmetro, o Caoa Hyundai Ioniq Hybrid faz 18,9 km/l rodando na cidade e 18,8 km/l na estrada.

Entre os itens de conforto, segurança e conveniência, o Hyundai Ioniq Hybrid possui direção elétrica, paddle shift no volante e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, freio de estacionamento elétrico com Autohold, bancos revestidos em couro material premium com ajustes elétricos e ajuste lombar no banco do motorista, motor com partida por botão, bluetooth com comando de voz, modos de condução, multimídia com 10.25” com conexão Android Auto / Apple CarPlay e navegador integrado, carregador de celular por indução no console e cluster de 7” com informações sobre o sistema híbrido.