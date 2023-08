Citroën Jumper Cargo tem versões que podem ser dirigidas com CNH para automóvel

A linha Citroën Jumper, nas versões Cargo, podem ser conduzidas por motoristas habilitados com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria B. Os Jumper Cargo são projetados com o peso bruto total (PBT) de até 3,5 toneladas.

A versão Cargo está disponível com dois tamanhos de baú: 11.500 litros e 1.367 kg de capacidade de carga e 13.000 litros com 1.308 kg de capacidade de carga. Ambas as variações adotam o mesmo motor do Jumper Furgão, um 2.2 turbodiesel de 140 cv de potência e 340 Nm de torque, com câmbio manual de seis marchas.

Também é de série na linha Jumper, portas traseiras com abertura de até 270º e porta lateral corrediça com 1.250 mm de largura e 1.755 mm de altura. Outros itens de série são: controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, ar-condicionado, airbags para os três ocupantes, vidros, travas e retrovisores elétricos, limitador e controlador de velocidade, sensores e alerta de marcha a ré, luzes de condução diurna (DRL) e protetor de cárter.