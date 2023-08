Test Drive - Nissan lança Sentra 2023 e aposta em segurança, beleza e elegância; veja fotos

Após dois anos fora de linha, a Nissan finalmente lançou o Sentra 2023 no mercado brasileiro. É a 8ª geração do veículo japonês na história, a 4ª comercializada por aqui. O desafio é enorme, afinal, ele chega para bater de frente diretamente com o Corolla, sedan médio líder disparado em vendas há muitos anos. Outro ponto fundamental é a concorrência com os SUVs. O brasileiro passou a amá-los e não por acaso eles dominam as ruas quando o assunto são veículos acima dos R$ 100 mil

Produzido no México, o Sentra chama muito atenção pela beleza e elegância, tradução de um novo design moderno, com centro de gravidade baixo. Há muito espaço interno, tanto para motorista - que conta com banco de regulagem elétrica - como também para os passageiros.

O ar-condicionado é digital de duas zonas - pena não ter saída para quem está ocupando a parte de trás do veículo. O painel multifuncional é funcional e tem HD de sete polegadas, enquanto a central multimídia possui oito polegadas.

O motor 2.0 tem 151 cavalos de potência (apenas gasolina, sem versão flex) e o câmbio CVT Xtronic simula oito marchas. O carro faz de 0 a 100 km em menos de 10 segundos e ainda assim é silencioso, com isolamento acústico bastante eficiente. Já em relação ao consumo, a notícia é boa: fez cerca de 11 km por litro na cidade de Fortaleza, com tráfego moderado.

Confira a avaliação do Nissan Sentra 2023: