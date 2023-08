Picape Silverado terá motor V8 e será lançada em breve no Brasil

Picape grande da Chevrolet estreia em breve com propulsor de nova geração capaz de otimizar a ativação do número de cilindros para melhorar eficiência e desempenho

A Silverado é o próximo lançamento da Chevrolet no Brasil e será exposto ao público pela primeira vez na Expointer, feira agropecuária que ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, em Esteio (RS). O modelo estreia com propulsor de nova geração capaz de otimizar a ativação do número de cilindros para melhorar eficiência e desempenho.

A Silverado será ofertada numa configuração High Country exclusiva para o mercado brasileiro. Este propulsor é da mesma família do que equipa o Camaro, mas com aperfeiçoamentos e recursos específicos, como o transporte de cargas volumosas e o reboque de barcos ou trailers mais longos.

Com foco no melhor consumo de gasolina, a tecnologia exclusiva DFM (Dynamic Fuel Management) do V8 da Silverado adequa automaticamente a quantidade de cilindros ativos (de zero a oito) de acordo com a necessidade instantânea, otimizando a performance do motor.

A Chevrolet está investindo na renovação da sua linha de picapes no País. Depois do lançamento da Nova Montana e da apresentação da Nova S10 Midnight, a marca prepara a chegada da Silverado, que desembarca em breve para ocupar o posto de maior e mais imponente modelo do portfólio.

A categoria das picapes premium tem se mostrado uma forte tendência de mercado, impulsionada principalmente pela influência do agronegócio.