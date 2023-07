Sportage é apontado como utilitário médio a gasolina com menor consumo urbano

A 5ª geração do Kia Sportage foi apontado como o “utilitário médio a gasolina com menor consumo urbano”, em pesquisa realizada pelo Instituto Mauá de Tecnologia para o Ranking Folha-Mauá 2023, divulgada pelo jornal e website Folha de S. Paulo.

O conjunto do motor, acoplado ao câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem DCT, segundo dados do Inmetro, registrou desempenho de 11,5 km/l na cidade e de 12,1 km/l na estrada.

O modelo Sportage, agora com sistema híbrido Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), registrou consumo urbano de 12,7 km/l. Com esse desempenho, ficou em primeiro lugar entre os utilitários médios a gasolina. Além desse feito, o Sportage ficou em segundo lugar em aceleração e retomada.



De acordo com a marca, os principais atributos do Sportage são o seu motor Gamma II de 4 cilindros em linha, turbo GDI (injeção direta) de 1.6 litro, a gasolina, com sistema híbrido MHEV 48V, Smartstream, capaz de gerar 180 cavalos de potência máxima e combinada a 5.500 rpm e torque de 27 kgf.m.



O sistema de comando do motor é composto por DOHC de 16 válvulas e por E-CVVT, acrescido do Comando de Válvulas de Duração Variável (CVVD), que propicia o modo de condução Velejar, desligando o propulsor por completo em situação de rodagem plana; assim como todo o sistema híbrido do Sportage entra em ação quando o veículo enfrenta uma descida, poupando o motor a combustão, ou em subidas, quando o powertrain necessita de mais força.