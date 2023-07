Novo SUV Citroën C4 Cactus é apresentado no Festival Interlagos; veja vídeo

Em seu espaço, a Citroën apresentará as novidades da linha 2024 do SUV, entre elas, as novas rodas de 16 e 17 polegadas

O Novo SUV Citroën C4 Cactus aparecerá pela primeira vez durante o Festival Interlagos – Edição Carros 2023, que será entre os dias 20 e 23 de julho, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Em seu espaço, a Citroën apresentará as novidades da linha 2024 do SUV, entre elas, as novas rodas de 16 e 17 polegadas, os elementos na cor laranja Orange Pearl ao redor dos faróis de neblina e nos Airbumps laterais e a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Em sua versão THP, o Novo SUV Citroën C4 Cactus segue com seu motor 1.6 Turbo de até 173 cv, que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,7 segundos, com velocidade máxima de 212 km/h. De série, ele vem com freio a disco nas quatro rodas, seis airbags e o exclusivo Grip Control.

Além do Novo SUV Citroën C4 Cactus, no espaço da Citroën, localizado no Box 5, os visitantes contarão com as presenças do Novo Citroën C3 e do Ami, solução de mobilidade elétrica que fez sua primeira aparição pública no Brasil em 2022.

