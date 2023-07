Audi do Brasil lança nova fase do Signature em planos de 18, 24 e 36 meses

O programa está disponível na rede com mais de 40 concessionárias da marca espalhadas por 37 cidades em todas as regiões do País

A Audi do Brasil lançou a nova fase do Audi Signature, programa de assinaturas de veículos da marca no Brasil, com nova modalidade de pagamento. O programa está disponível na rede com mais de 40 concessionárias da marca espalhadas por 37 cidades em todas as regiões do País.

Disponível para pessoa física ou jurídica, o Audi Signature tem planos de 18, 24 e 36 meses, além de franquia de até 1.500 quilômetros mensais.

Uma das novidades é que agora o pagamento das mensalidades podem ser realizados diretamente pelo cartão de crédito, até então, os pagamentos eram realizados por boleto bancário. O cliente conta, também, com outros benefícios como acúmulo de pontos em programas relacionados ao cartão de crédito.

Segundo a marca, a nova modalidade de pagamento ocorre em um momento de consolidação do Audi Signature - anteriormente denominado Audi Luxury Signature - no Brasil. Lançado no País em 2020 como piloto na cidade de São Paulo, agora o programa está presente em toda a rede de concessionárias da fabricante no Brasil e conta com o portfólio completo de veículos da marca disponível para assinatura.

Em 2022, o programa Audi Signature dobrou a quantidade de assinaturas em 2021 e somente no primeiro semestre deste ano, atingirá o acumulado do período integral do ano passado. Além disso, o cliente conta com a assistência 24 horas do Audi Class Service. Também é possível incluir a blindagem durante o período de contratação.

O programa está inaugurando também o seu novo portal exclusivo www.audisignature.com.br, que traz todas as informações dos modelos, preços e condições disponíveis.

Confira os veículos disponíveis e os valores iniciais das mensalidades, considerando os veículos de ano/modelo 2023 no plano de 36 meses - custos referentes ao mês de julho de 2023:

A3 Sedan S line: R$ 6.245/mês

A3 Sportback S line: R$ 6.280/mês

A4 Sedan Prestige: R$ 6.765/mês

Q3 Prestige: R$ 7.045/mês

Q3 Sportback Performance: R$ 7.925/mês

A5 Sportback S line: R$ 8.035/mês

Q5 S line: R$ 9.360/mês

Q5 Performance 2.0 TFSIe: R$ 10.080/mês

Q5 Sportback Performance 2.0 TFSIe: R$ 10.700/mês

e-tron Performance: R$ 12.710/mês

Q7 Performance: R$ 13.245/mês

e-tron Sportback Performance: R$ 13.585/mês

Q8 Performance: R$ 14.120/mês

e-tron GT quattro: R$ 15.480/mês

e-tron S Sportback: R$ 16.935/mês

RS e-tron GT: R$ 22.140/mês