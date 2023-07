Chevrolet prevê aumento de carros conectados em 2023 com sistema OnStar

Marca está promovendo o maior salto de conectividade veicular no Brasil com o objetivo de ultrapassar 500 mil veículos ativos até o fim do ano

Com mais de 250 mil carros conectados ativos, a Chevrolet declara ser a líder em conectividade no Brasil. Segundo a marca, este número deve dobrar até o fim de 2023 com a expansão da oferta do sistema OnStar para todo portifólio, presente atualmente desde o Onix até o elétrico Bolt EUV, passando pelas picapes, como a Nova Montana.

Lançado em 2015 no País, o OnStar possui serviços de segurança, diagnósticos e telemetria. A tecnologia permite comandar funções do automóvel à distância por meio de um aplicativo para smartphone, realizar atualizações de sistemas eletrônicos do carro de forma remota e ainda oferece auxílio na recuperação em caso de roubo do veículo, por exemplo.

Outro serviço disponível é o Wi-Fi nativo, que se tem antena amplificada com sinal de internet até 12 vezes mais estável e capacidade de conexão para até sete aparelhos simultâneos.

O OnStar está há mais de 20 anos no mercado internacional e é líder global em soluções de segurança conectada, serviços de mobilidade e tecnologia avançada de informação, somando atualmente mais de 16 milhões de assinantes pelo mundo.

Como parte da estratégia de ampliação da oferta de conectividade, os veículos da Chevrolet contam com um período estendido de gratuidade para experimentação dos planos OnStar.

Ao todo são quatro pacotes: Standard, Protect, Connect e Protect & Connect. Os valores e os serviços estão disponíveis no site Chevrolet. Os benefícios podem variar conforme o modelo e a versão.

Além disso, todos os modelos da Chevrolet equipados com o OnStar e Wi-Fi contam com pacote de dados de 3GB no primeiro mês e 20GB nos demais meses de gratuidade.

Ainda como complemento ao OnStar, os veículos Chevrolet produzidos a partir de março já saem da fábrica equipados com o tag Sem Parar, em que o cliente tem direito a 12 meses de mensalidades gratuitas, pagando apenas o consumo.

O Sem Parar é um meio de pagamento automático ao passar em pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis, por exemplo, evitando filas para o pagamento.