Nova Ford Ranger vende mais de 3.000 unidades na semana de lançamento

A picape está disponível nas versões XLT e Limited, equipadas com o novo motor 3.0 V6 da Ford, com o maior torque da categoria

A Nova Ranger da Ford já vendeu mais de 3.000 unidades no Brasil. Desse total, mais de 1.000 unidades foram registradas em 24 horas, exclusivamente pela plataforma online da Ford, que inicialmente foi disponibilizada apenas para clientes da marca.

O modelo está disponível nas versões XLT (R$ 289.990) e Limited (R$ 319.990), ambas equipadas com motor 3.0 V6, transmissão automática de 10 velocidades e a exclusiva tração 4WD.

Segundo a marca, esse novo motor V6, desenvolvido pela Ford com bloco de ferro grafite compactado, cabeçote de alumínio e bicos injetores de alta pressão, tem o maior torque da categoria (61,2 kgfm).

A picape de nova geração traz aprimoramentos no chassi, suspensão e direção, freio a disco nas quatro rodas e quatro ou seis modos de condução. O interior oferece bancos de couro e central multimídia com tela vertical de 12”, a maior do segmento, com acesso sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e carregador por indução, entre outros equipamentos.

A Ranger Limited oferece ainda um kit opcional de equipamentos com painel de instrumentos digital de 12,4”, rodas de liga leve de 20” e um pacote de tecnologias de assistência exclusivas, que incluem piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de frenagem de ré, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque e câmeras 360°, entre outras.