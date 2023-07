Haval H6, da GWM, é o híbrido mais vendido do Brasil pelo 2º mês seguido

O Haval H6 também é o modelo híbrido plug-in mais vendido do País, com 647 unidades, somando as versões plugáveis GT e PHEV

Pelo segundo mês consecutivo o Haval H6 da GWM bateu recorde e foi o híbrido mais vendido no País. Em junho, foram emplacadas e entregues 969 unidades da linha Haval H6, número maior do que em maio, o que representa 15,3% de todos os eletrificados do mercado. Em Fortaleza, abre em breve a primeira loja, a Newhouse, do grupo Newland. Fica na avenida Rogaciano Leite, ao lado das lojas de Jeep, RAM e Mercedes-Benz - também do grupo - e perto da loja Porsche, no shopping Iguatemi Bosque.

O Haval H6 também é o modelo híbrido plug-in mais vendido do País, com 647 unidades (que é a soma das versões plugáveis GT e PHEV), ou 22% de todos os plugáveis do mercado. Na sequência aparecem Volvo XC60 (392), Caoa Chery Tiggo 8 (363), BYD Song Plus (352) e Porsche Cayenne (200).

Com este volume, a linha Haval H6 fica à frente do Toyota Corolla Cross híbrido (890 unidades), Toyota Corolla híbrido (626), Caoa Chery Tiggo 5X (525) e Volvo XC60 (392).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este resultado é ainda mais significativo ao analisar as vendas de SUVs médios e grandes, que caíram em média 15% de maio para junho. Na contramão, os SUVs Haval H6 da GWM tiveram suas vendas ampliadas.

Hello Tomorrow

A montadora realizou uma ação exclusiva, com a presença de Alok, Brand Partner da marca, para lançamento da campanha publicitária do Haval H6, com o tema “O Amanhã Chegou”.