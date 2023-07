Hyundai Creta N Line Night Edition tem à venda apenas 50 unidades

Limitada a 900 carros desde seu lançamento, versão mais completa do SUV deve se esgotar um mês antes do prazo previsto pela marca

O Hyundai Creta N Line Night Edition está perto de encerrar as vendas das 900 unidades produzidas. Com previsão inicial de comercialização até o final de julho, a novidade trouxe ao mercado nacional uma evolução do Creta N Line. Ao término deste mês, restam apenas 50 unidades na rede de concessionários da marca.

A edição limitada chegou ao mercado com detalhes na cor preta em seu visual. No design externo, o modelo tem grade frontal N Line com acabamento dark chrome também no logotipo da Hyundai, finalização que se repete nos logotipos traseiros.

As saias laterais e os protetores dos para-choques dianteiro e traseiro são em preto com detalhes em grafite. As atualizações passam pelos retrovisores externos na cor preto brilhante, maçanetas externas na cor do veículo e rodas de liga leve com design N Line pintadas em preto brilhante de 18" e pneus 215/55 R18. As pinturas externas disponíveis são: Preto Onix, Branco Atlas e Cinza Silk, sendo as duas últimas com a opção de teto preto (Dual Tone).

Seguindo o Creta N Line de linha, a versão Night Edition também possui faróis e lanternas em LED com acabamento escurecido e saída de escapamento com duas ponteiras visíveis. Já no interior, a série especial mantém os detalhes do teto na cor preta, bancos revestidos em couro sintético na cor preta com emblema N Line e costura vermelha que também está presente na alavanca de câmbio e no volante. Por fim, o teto solar panorâmico completa o visual e a experiência a bordo.

Por estar posicionada acima do Creta N Line de linha, a série Night Edition oferece o pacote completo de assistência para condução (ADAS), até então disponível apenas na versão top Ultimate. As novidades incluem o Controle de Velocidade Adaptativo (SCC) e o Sistema de Frenagem Autônomo para carros, pedestres e ciclistas e também para convergência à esquerda (FCA-JT).

Outra novidade é o sistema de som premium da Bose, são oito alto-falantes de alto desempenho, sendo: um alto-falante central de 3,25 polegadas de médio/alto alcance, dois tweeters de 1 polegada, dois alto-falantes dianteiros de 6,5 polegadas, dois alto-falantes traseiros de 5,25 polegadas, além de um subwoofer de 5,25 polegadas instalado no porta-malas.

Além de contar com amplificador de seis canais, o Creta N Line Night Edition oferece a tecnologia de compensação de velocidade dinâmica, que monitora a velocidade do veículo e ajusta automaticamente os aspectos da música.

O motor aspirado Smartstream 2.0L equipa o Hyundai Creta N Line Night Edition, oferecendo 167 cavalos de potência, com torque máximo de 20.6 kgf.m a 4,700 RPM. A transmissão automática é de seis velocidades.

Smartstream 2.0L 16V DOHC D-CVVT Flex

Cilindrada: 1,999 cm³

Potência: 167 (E) | 157,3 (G) a 6.200 rpm

Torque: 20,6 kgf.m (E) | 19,2 kgf.m (G) a 4.700 rpm

Taxa de compressão: 12.1

A marca N foi criada em 2015 com a missão de ampliar o portfólio de produtos da Hyundai. O nome “N” é inspirado no formato das chicanes, curvas desafiadoras que exigem muita técnica do piloto e desempenho do carro; ele é também uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia do Sul onde se localiza o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, circuito de corridas europeu onde são testados os veículos N.

Confira os valores adicionais para as cores Branco Atlas e Cinza Silk

Cor: Preto Onix

Valor adicional: -

Preço total: R$ 183.390,00

Cor: Branco Atlas (Dual Tone)

Valor adicional: R$ 2.400,00

Valor total: R$ 185.790,00

Cor: Cinza Silk (Dual Tone)

Valor adicional: R$ 3.300,00

Valor total: R$ 186.690,00