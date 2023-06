Apresentadas no Salão Duas Rodas e na CCXP como conceito em 2019, as motos da parceria Yamaha e Marvel voltam a ser produzidas em quantidade limitada

Yamaha comemora collab com Marvel e relança três modelos: a Lander 250 ABS Capitão América, e as Fazer FZ25 ABS do Pantera Negra e da Capitã Marvel. As três edições limitadas que foram apresentados pela primeira vez ao público como protótipos em 2019, no Salão Duas Rodas e na CCXP, voltam a ser produzidas em quantidade limitada a 600 unidades por modelo.

As edições especiais Yamaha/Marvel chegam à rede de concessionárias autorizadas Yamaha na primeira quinzena de julho, ainda este ano. O preço público sugerido da Lander Capitão América é de R$ 24.590 + frete. Já o das Fazer FZ25 Pantera Negra e Fazer FZ25 Capitã Marvel, é de R$ 22.090 + frete.

Próxima de completar 5 anos, a Collab entre a Yamaha Motor do Brasil e a Marvel totaliza sete modelos de edições limitadas, todas inspiradas nos heróis dos Vingadores.

As primeiras foram a Lander 250 ABS Capitão América e as Fazer FZ25 ABS do Pantera Negra e da Capitã Marvel, lançadas simultaneamente em 2020. Em 2021 foi a vez da MT-03 Homem de Ferro e NMax 160 Homem Aranha, e, em 2022, a FZ25 Thor.

Lander Capitão América

A Lander Capitão América carrega grafismos inspirados no uniforme do líder dos Vingadores. O modelo também traz detalhes como as faixas presentes na roupa do herói e desgastes de batalha. Seu escudo está presente na ponta do para-lama dianteiro.

Para marcar a volta da edição limitada e celebrar a parceria Yamaha/Marvel, o modelo traz na carenagem do farol, junto à luz da posição, o logotipo comemorativo.

Além de todos esses detalhes exclusivos, a Lander Capitão América ainda possui resistência mecânica, baixo consumo de combustível e design inspirado na icônica XT 660R.

Fazer FZ25 Pantera Negra

Assim como o Pantera Negra, a Fazer FZ25 possui grafismos inspirados no Rei de Wakanda. Nas entradas de ar destacam-se as garras do famoso colar tecnológico que carrega o uniforme do herói, enquanto nas laterais, junto ao banco, os logos da Yamaha/Marvel reforçam a parceria.

A cor roxa, que no universo do Pantera Negra representa a realeza e o poder da família real de Wakanda, está presente nas rodas e em padrões tribais na carenagem. Também possui faróis com projetores de LED integrados ao DRL (Daytime Running Light - Luz de rodagem diurna), também em LED.

Fazer FZ25 Capitã Marvel

A reedição limitada Fazer FZ25 Capitã Marvel une grafismos e detalhes como a Estrela de Hala, ícone da guerreira espacial presente no para-lama dianteiro.

O modelo possui motor de 250cc da Yamaha, com pistão forjado em alumínio e cilindro revestido em cerâmica. Para reforçar sua volta, a reedição da Fazer Capitã Marvel traz na carenagem do farol, assim como os outros modelos, o logotipo comemorativo.