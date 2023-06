Novo Citroën C3 para PCD parte de R$ 52.375 em condições especiais 

O Novo Citroën C3 para Pessoas Com Deficiência (PCD) vai receber descontos após medida do governo federal de incentivo à indústria automobilística. Os valores do modelo para esta modalidade de compra foram reduzidos e podem partir de R$ 52.375 para a versão Live, dependendo da documentação do cliente e estado de compra.

A redução foi adotada em toda a gama do Novo Citroën C3. O valor final do veículo pode variar conforme regras do estado onde a compra for feita e documentação de cada cliente, respeitando as isenções tributárias em cada caso.

A nova tabela para clientes PCD do Novo Citroën C3 passa a vigorar imediatamente e se manterá válida enquanto as medidas do Governo Federal estiverem vigentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

C3 Live 1.0

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI: R$ 60.773,80

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI + Parcial ICMS: R$ 52.375



C3 Live Pack 1.0

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI: R$ 71.024,98

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI + Parcial ICMS: R$ 62.624,98



C3 Feel 1.0

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI: R$ 73.871,88

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI + Parcial ICMS: R$ 65.471,88



C3 Feel 1.6

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI: R$ 79.424,56

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI + Parcial ICMS: R$ 71.024,56



C3 Feel Pack 1.6 Aut.

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI: R$ 84.673,91

Valor Nota Fiscal - Isenção IPI + Parcial ICMS: R$ 76.273,91