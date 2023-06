Peugeot oferece descontos em todas as versões do Peugeot 208; confira preços

Os preços já estão válidos para toda rede de concessionárias da Peugeot do Brasil via canal de vendas direta

Após anúncio do Governo Federal sobre as medidas de estímulo à indústria automotiva brasileira, a Peugeot anunciou a redução no preço de seus modelos. Os valores já estão válidos para toda rede de concessionárias do Brasil via canal de vendas direta.

O Peugeot Partner Rapid na versão Business Pack, modelo 2023, era R$ 110.990 e agora sai a R$ 106.990. Produzido na fábrica de Betim (MG), o modelo traz uma lista de equipamentos de série, além do volume de carga de 3,3 m³ e capacidade de 650kg de carga útil.

O Peugeot Boxer Furgão (L3H2), utilitário mais completo da categoria está de R$ 237.990 por R$ 204.390, valor válido com condições especificas para esta categoria, podendo ser atendido em uma concessionaria da Rede Peugeot Pro.

A marca dispõe de modelos a pronta entrega e taxa juros 0% na compra de qualquer versão do 208 ou 2008 com 60% de entrada com pagamento residual em 24x ou entrada a partir de 30% e saldo dividido em 72 parcelas.



Veja os preços dos modelos Peugeot com os descontos

PEUGEOT 208 LIKE DE R$ 69.990 POR R$ 62.990

PEUGEOT 208 STYLE DE R$ 86.990 POR R$ 75.990

PEUGEOT 208 ACTIVE DE R$ 94.990 POR R$ 88.190

PEUGEOT 208 ALLURE DE R$ 99.990 POR R$ 90.990

PEUGEOT 208 ROADTRIP DE R$ 101.990 POR R$ 92.990

PEUGEOT 208 GRIFFE DE R$ 109.990 POR R$ 103.190

PEUGEOT 2008 ALLURE DE R$ 102.990 POR R$ 98.990

PEUGEOT 2008 STYLE DE R$ 106.990 POR R$ 102.990

PEUGEOT 2008 ROADTRIP DE R$ 107.990 por R$ 103.990

PEUGEOT PARTNER RAPID BUSINESS PACK DE R$ 110.990 POR R$ 106.990

PEUGEOT BOXER FURGÃO (L3H2) DE R$ 237.990 POR R$ 204.390