Renault Kwid Zen, zero-quilômetro, passa a ser comercializado por R$ 58.990

Renault do Brasil aplica incentivo adicional de R$ 2.000 no Kwid Zen, além do desconto de R$ 8.000 concedido pelo governo federal

A Renault está concedendo um incentivo adicional de R$ 2.000 no Kwid Zen, além do desconto de R$ 8.000 anunciado pelo governo federal para estimular a cadeia automotiva, reduzir emissões de carbono e renovar a frota. Com a aplicação destas medidas o modelo Renault Kwid Zen passa a ser comercializado por R$ 58.990.

O valor anterior era de R$ 68.990. O veículo está disponível para test-drive em todo o País, nas 274 concessionárias Renault que têm estoque disponível.

O Renault Kwid possui motor flex, sendo considerado o melhor consumo do País, com baixas emissões de CO2 (77 g CO2/km, com etanol). Também tem quatro airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESP), direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricos de série, câmera de ré, tecnologia do media NAV de 8“ com espelhamento de smartphone (Android Auto e Apple CarPlay), entre outros conteúdos.

O Kwid também pode ser adquirido por meio de condições especiais de financiamento via Mobilize Financial Services.