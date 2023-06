Ford revela detalhes do design da nova geração da Ranger; veja fotos

A picape segue as linhas da família global Raça Forte da Ford, inspiradas na líder Série F e conta com tração 4x4

Pela primeira vez, detalhes do interior da Nova Ranger foram revelados pela Ford. A picape chega em breve ao Brasil e a marca declara que o modelo promete redefinir o segmento, com um nível inédito de qualidade, tecnologia, performance e design inovador.

A Nova Ranger é considerada a melhor Ranger de todos os tempos para a Ford e será a mais completa, tecnológica e capaz já produzida. A picape segue as linhas da família global Raça Forte da Ford, inspiradas na líder Série F e conta com tração 4x4, faróis de LED em formato de C e perfil dinâmico.

A versão exibida no saguão da sede da marca, em São Paulo, é a topo de linha Limited, com bancos de couro e acabamento premium. Na cabine, a Nova Ranger possui painel digital de 12,4” e o sistema multimídia Sync 4 de nova geração com tela vertical de 12”, com acesso pelo aplicativo FordPass.

Entre outras novidades, a picape é equipada com motor V6 3.0 Diesel e rodas de 20”. Ela conta também com tração 4x4 e recursos inteligentes.

A Ranger de nova geração é produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, que foi totalmente remodelada para o seu lançamento. A nova planta incorpora tecnologias de vanguarda e conceitos de produção 4.0. Sistemas automatizados, de conectividade e inteligência artificial são utilizados para controlar todas as etapas do processo de manufatura em tempo real.

