Revelado na Itália, Conceito Hyundai Pony Coupé é restaurado após 50 anos

Modelo recriado faz sua estreia no Lago de Como, quase cinco décadas depois de sua primeira aparição, no Salão de Turim de 1974

Quase 50 anos após sua estreia original, o Conceito Pony Coupé, da Hyundai Motor Company, foi recriado e fez sua estreia mundial no Lago de Como, na Itália. O Pony Coupé foi revelado inicialmente no Salão do Automóvel de Turin de 1974.

A Hyundai Motor apresentou o Conceito Pony Coupé reconstruído no evento inaugural "Hyundai Reunion", uma plataforma de ativação da herança da marca que reflete sobre o passado da Hyundai Motor e sua direção futura.

Para o projeto de restauração do Conceito Pony Coupé, a Hyundai Motor Company trouxe o carro original, mostrado no Salão de Turim de 1974.

A marca declara que o Pony Coupé foi um modelo inovador em sua época. Segundo a Hyundai, devido às condições econômicas globais adversas no final da década de 1970, o que poderia ter sido o primeiro carro esportivo da marca não conseguiu chegar à produção comercial e foi perdido para a história.

Segundo a marca, o carro agora é considerado um clássico retro-futurista que serviu como inspiração de design para modelos mais recentes da Hyundai Motor, como o veículo em desenvolvimento e "laboratório em movimento" N Vision 74 híbrido-elétrico a hidrogênio e o carro-conceito '45' EV que influenciou diretamente o modelo totalmente elétrico IONIQ 5.

O exterior em forma de origami do Pony Coupé apresenta linhas geométricas fluidas, uma linha de teto, superfícies sem adornos, proporções dinâmicas e uma coluna B com formato considerado único.

Possui também tratamento de superfície gráfico com para-choques pintados na cor da carroceria. Sua dianteira em forma de cunha e faróis circulares o distinguiram em 1974. Sua coda tronca ('cauda cortada') tem uma escotilha fina que dá acesso à parte traseira do carro.

O interior minimalista possui o design monobloco e a arquitetura flutuante. Um volante de raio e bancos de linha fina com dois tons reforçam o que era na década de 1970 uma estética futurista.



Como parte do projeto de herança global, a Hyundai Motor pretende expandir sua nova plataforma, a "Hyundai Reunion", para espalhar ainda mais sua visão e direção de marca.