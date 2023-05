Renault Scenic completa 25 anos do início da produção no Brasil

A história do Renault Megane Scenic começou há 25 anos quando as primeiras máquinas da linha de produção da Renault do Brasil eram colocadas em operação no Complexo Industrial Ayrton Senna.

Lançado no mercado em março de 1999, o primeiro monovolume produzido em série no País inaugurou um segmento de grande sucesso, trazendo diversas inovações tecnológicas e de utilização de espaço.

No primeiro ano de lançamento foram vendidas 33 mil unidades. Ao longo dos seus 12 anos de mercado local, foram comercializadas mais de 142 mil unidades, de diferentes versões e configurações, incluindo uma versão Sportway.

No mundo, onde foi produzido durante 26 anos, entre 1996 e 2022, passando por quatro diferentes gerações, o Scenic superou os cinco milhões de unidades comercializadas.

O Scenic trazia várias inovações para a época: por conta do seu design que permitia amplo espaço, contava com três bancos traseiros individuais e mesinha tipo aviação no encosto dos bancos dianteiros. O porta-malas tinha 410 litros.

As linhas externas do Scenic se inserem no espírito da época, com elipses, formas arredondadas e suaves. Cultivou-se o parentesco com o Megane.

No Brasil, inicialmente, o monovolume Scenic chegou ao mercado na versão RXE com o motor 2.0 litros de quatro cilindros a gasolina e oito válvulas, capaz de desenvolver 115 cv, a 5.400 rpm, e 17,5 kgfm de torque, a 4.250 rpm, com câmbio manual de cinco marchas.

Logo após seu lançamento, também foi ofertada a versão RT, 1.6 16V (110 cv e 15,1 kgfm). Ao longo dos anos, o modelo passou por mudanças, incluindo uma reestilização em 2001, bem como recebeu motorização flex, opção de transmissão automática, além do motor 2.0 16V de 140 cv.