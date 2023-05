Ram 1500 Limited com suspensão ativa a ar; veja vídeo

A Ram apresenta sua nova picape, a Ram 1500 Limited, versão com apelo urbano que oferece, segundo a marca, mais luxo e tecnologia, além da força e da capacidade típicas da Ram. Na descrição da fabricante, o modelo possui suspensão a ar autonivelante Active-Level que traz ganhos em conforto, uso off-road e eficiência energética.

Força e capacidade com novo modo 4x4 Auto

Parte integrante da família da 1500 Rebel – primeira premium muscle truck do Brasil –, a Ram 1500 Limited é produzida ao lado da “irmã” em Sterling Heights (EUA) e também traz debaixo do capô o lendário motor Hemi V8 de 5,7 litros que produz 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque.

A usina é aliada ao câmbio automático de oito marchas TorqueFlite, com seletor giratório no painel, que livra espaço no console central.

O sistema de tração conta com o modo 4x4 Auto, que não está na Rebel. Dessa forma, é possível que a força seja distribuída para as quatro rodas automaticamente sempre que necessário.

Além disso, há as opções 4x4 High e 4x4 Low (reduzida, exclusiva para uso off-road). Outra diferença da Ram 1500 Limited em relação à Rebel é o diferencial mais longo (3,21 ante 3,94), o que permite rodar com rotações mais baixas, a qualquer velocidade.

Isso gera mais eficiência energética, reforçada por tecnologias como a exclusiva desativação de 4 dos 8 cilindros para economia de combustível (sistema MDS), o comando variável de válvulas, a grade ativa do radiador, spoiler aerodinâmico dianteiro ativo que baixa a partir de 50 km/h.

Também colabora para a economia de combustível a redução do arrasto aerodinâmico com o modo Aero da suspensão a ar Active-Level.

Única no segmento, ela está presente nos dois eixos e tem controle automático ou por um comando no painel ou pela chave, que permitem utilizar os cinco modos:

Normal – altura padrão para uso corriqueiro, com 211 mm de altura do solo;

Aero – suspensão baixa 15 mm automaticamente acima de 100 km/h;

Off-road 1 – eleva o vão livre para 241 mm;

Off-road 2 – altura do solo chega a 262 mm;

Park – ajuda para entrar ou sair da cabine e facilita a colocação ou retirada de carga na caçamba, deixando um vão livre de 159 mm.

A suspensão Active-Level é autonivelante. Sempre que o sistema detecta carga ou um trailer, o sistema usa a pressão do ar para realinhar a suspensão para a altura normal.

No modo Off-road 2, os ângulos de entrada, saída e de transposição de rampa aumentam em 23,5°, 23° e 20,5º, respectivamente.

Segundo a marca, com exceção da Ram 1500 Rebel, a capacidade de reboque de 3.647 kg é a maior entre as picapes V8 do mercado. Possui chassi com 98% de aço de alta resistência. O capô e a tampa da caçamba são de alumínio, para redução de peso.

A 1500 Limited traz também os pneus 285/45 R22XL All Season da Pirelli com rodas de liga leve exclusivas, de aro 22”.

Para proteger a parte de baixo da picape durante incursões fora de estrada, a picape é equipada com proteções para suspensão dianteira, sistema de direção, tanque de combustível e caixa de transferência.

Configurações

Ram 1500 Limited: detalhes cromados em todo o exterior incluindo para-choques dianteiro e traseiro, gancho de reboque, capa do espelho retrovisor, moldura das janelas, emblemas e ponteira do escapamento.

O acabamento interno é preto, com volante, painel de instrumentos, console central e painel de porta com revestimentos em madeira e couro genuínos e apliques em alumínio.

As cores disponíveis são: Preto Diamond, Azul Patriot, Granito Crystal, Vermelho Delmonico e a nova Branco Marfim e o preço sugerido é de R$ 529.990.

Ram 1500 Limited Night Edition: nesta configuração, os faróis e lanternas contam com máscara negra, capô esportivo, além do para-choques na cor da carroceria, ganchos de reboque pretos, grade em preto brilhante, capa do retrovisor em preto brilhante, rodas pretas, moldura das janelas pretas, emblemas pretos e as ponteiras do escapamento pretas. O interior é idêntico ao da picape cromada.

As cores disponíveis são: Preto Diamond, Azul Patriot, Granito Crystal e a nova Branco Marfim, com preço sugerido de R$ 539.990.

