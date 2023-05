Chevrolet Bolt EUV bate recorde de autonomia em desafio de eficiência

O Brasil acaba de estabelecer o recorde oficial de autonomia do Bolt EUV, que percorreu 901,8 km com uma carga completa da bateria. O desafio de máxima eficiência energética durou 28h30min e foi realizado no Campo de Provas da GM em Indaiatuba (SP) para marcar a estreia do SUV compacto elétrico da Chevrolet no País.

Ao todo, mais de 70 pessoas revezaram-se ao volante das três unidades do Bolt EUV participantes da ação, que foi promovida num circuito redondo de 4,3 km que simula uma reta plana infinita.

O objetivo era descobrir qual distância seria possível rodar com os 66 kW de energia da bateria do modelo em condições de máxima eficiência energética. O Instituto Mauá foi o responsável pela auditoria do desafio.

O Bolt EUV vem equipado com um sistema capaz de regerar energia para a bateria em frenagens e desacelerações, que ajudam a aumentar a autonomia do veículo.

Para percorrer os mais de 900 km, ou quase o dobro do ciclo padrão WLTP (456 km), os motoristas utilizaram-se de técnicas que otimizam o menor consumo de energia da bateria do veículo.

No caso do Bolt EUV, este pico de economia de energia é atingido em baixas velocidades. A média do carro em deslocamento durante a prova foi próxima de 35 km/h. Até por isso o carro ficou rodando por mais de um dia inteiro, com paradas apenas para a troca de condutor.

O estilo de condução além das condições do veículo e da pista influenciam na autonomia de qualquer tipo de automóvel. No caso dos EVs, temperaturas extremas também são determinantes por conta da maior necessidade de refrigeração ou aquecimento da bateria.

Os motoristas participantes foram aconselhados a evitar acelerações e frenagens bruscas e a não utilizarem recursos como o sistema de aquecimento dos bancos e volante ou o ar-condicionado. O estado de conservação do veículo, a correta pressão dos pneus e até as condições climáticas e geográficas podem influenciar num teste como este.

A marca declara que o SUV zero emissão da Chevrolet se diferencia pela autonomia aproximadamente 50% maior que a de concorrentes, de acordo com dados do Inmetro.

O Bolt EUV será comercializado em lote único no Brasil. A empresa trabalha em uma geração mais avançada de EVs, que estreia em meados de 2024 no mercado nacional. O Blazer EV e o Equinox EV já estão confirmados.

A ampla estrutura de engenharia que a GM possui no Brasil com o Campo de Provas e o Centro Tecnológico vem sendo utilizada para contribuir com o desenvolvimento desses dois futuros modelos elétricos, algo até então inédito no País.