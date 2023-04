Novo Nissan Sentra possui série de equipamentos de segurança 

O Novo Nissan Sentra conta com uma série de equipamentos de segurança que são parte do Nissan Intelligent Safety Shield (NIM), o escudo de segurança da Nissan. As ferramentas auxiliam durante a condução, em manobras e também atuam em momentos de distração e de falta de visibilidade.

Três equipamentos do NIM ajudam o motorista a não causar acidentes involuntariamente: o Monitoramento de Ponto Cego (BSW), o Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW) e o Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI).

Eles monitoram e alertam o motorista para evitar colisões com veículos em pontos cego e sair involuntariamente das faixas de rolamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Monitoramento de Ponto Cego (BSW) é um sistema que oferece mais segurança em mudanças de faixas. Quando a luz de direção é acionada para indicar esse movimento na rua ou na estrada, e houver veículos localizado no ponto cego do Novo Nissan Sentra, o sistema emitirá um sinal luminoso nos retrovisores e um alerta sonoro para advertir o motorista sobre uma possível colisão inesperada.

O Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW) e o Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI) monitoram visualmente as faixas de rolagem de ruas e estradas por meio da câmera instalada no para-brisa. Funcionam com velocidade superior a 65 km/h.

Se for detectado o risco de o veículo sair involuntariamente de sua faixa de rolagem, indo em direção à outra pista, o LDW irá piscar um indicador no painel, emitir um aviso sonoro e aplicar um leve vibração no volante, como forma de advertência ao motorista.

Adicionalmente, o Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa atua no carro nessa situação. Ao invadir a faixa de marcação da pista, o sistema aplica automaticamente uma frenagem nas rodas opostas à direção de saída com o objetivo de manter o carro em sua faixa.

Os sistemas funcionam em conjunto, mas são independentes, o que possibilita ao motorista configurá-los separadamente.

Novo Nissan Sentra

O Novo Nissan Sentra está na sua oitava geração e chega com equipamentos de série inéditos entre os modelos com três volumes.

Somente o sedã da Nissan oferece itens como Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA), Bancos com Tecnologia Zero Gravity®, Controle Dinâmico de Chassi Integrado, Partida Remota do Motor e sistema premium de som BOSE® com 8 alto-falantes.

Segundo a marca, o Novo Nissan Sentra foi desenvolvido baseado em três pilares:

Nissan Emotional Geometry Design – equilíbrio entre design agressivo e elegante, com linhas modernas com o DNA da Nissan

Premium Excitement – sedã com detalhes, acabamento e equipamentos que entregam um padrão sofisticado e diferenciado

Nissan Intelligent Mobility – a tecnologia da marca japonesa ajuda, protege e garante uma viagem confortável e tranquila

A materialização desses pilares no novo sedã pode ser conferida nas duas versões que compõe a linha do Novo Sentra no País: Advance e Exclusive.

Tags