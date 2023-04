Audi RS e-tron GT entra no programa de assinaturas da Audi; veja fotos

Veículo é oferecido no programa Audi Luxury Signature, em versão única, e tem mensalidades a partir de R$ 22.385, no plano de 36 meses

A Audi do Brasil anuncia a entrada do RS e-tron GT no Audi Luxury Signature, programa de assinaturas exclusivo de veículos da marca, disponível em todas as mais de 40 concessionárias espalhadas em todas as regiões no País.

Este é o primeiro modelo RS a ser disponibilizado no Audi Luxury Signature, que oferece agora 15 modelos. O primeiro superesportivo elétrico da fabricante é disponibilizado em versão única e com mensalidades a partir de R$ 22.385, no plano de 36 meses.



A chegada do novo Audi RS e-tron GT também marca um novo recorde do programa. Somente em 2022, 26% do total de assinaturas foram para veículos totalmente elétricos.

Com opções de assinatura por 18, 24 e 36 meses, o Audi Luxury Signature oferece veículos à pronta entrega disponibilizando modelos familiares, esportivos e elétricos da marca.

O Audi RS e-tron GT é oferecido em versão única dentro do Audi Luxury Signature. Lançado como piloto em 2020, a marca declara que o programa foi pioneiro no nicho de veículos premium no Brasil.

Além disso, segundo a Audi, atualmente o programa oferece o maior portfólio de modelos disponíveis para assinatura nesse segmento, com um total de 15 veículos distintos: A3 Sportback, A3 Sedan, A4, A5, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q5 TFSIe, Q5 TFSIe Sportback, Q7, Q8, e-tron, e-tron Sportback, e-tron S Sportback e RS e-tron GT.

O programa está disponível para pessoa física ou jurídica e oferece, também, franquia de até 1.500 quilômetros mensais.

Audi RS e-tron GT

O Audi RS e-tron GT é o primeiro superesportivo elétrico da marca. O modelo RS precisa somente de 3,3 segundos para acelerar de zero a 100 km/h. A velocidade máxima é de 250 km/h.

O motor elétrico no eixo dianteiro libera 175 kW de potência, enquanto o motor na traseira entrega 335 kW. A potência total é 440 kW e o torque total é 830 Nm. No modo boost, a potência aumenta brevemente para 475 kW ou 646 cavalos.

O som esportivo do RS e-tron GT é composto por um som único para o modelo, transmitidos por duas unidades de controle e amplificadores no compartimento de bagagem. Eles geram um som separando exterior e interior, por meio de dois alto-falantes, fora e dentro do veículo.

Dados sobre a velocidade rotacional dos motores elétricos, carga, velocidade do veículo e outros parâmetros servem como base para o som digital.

A bateria de alta tensão pode armazenar 93 kWh de energia nos dois modelos. Ela integra 33 módulos, cada um deles compreendendo 12 células com revestimento externo flexível.

O modelo pode carregar com 11 kW em corrente alternada (AC) como padrão, o que permite que ele recarregue uma bateria por completo durante a noite.

Em um terminal de corrente direta (DC) com potência adequada, o gran turismo elétrico atinge um pico de capacidade de carga de até 270 kW.

Isto permite que ele recarregue até 100 km em pouco mais de cinco minutos. A carga até 80% demora menos de 22,5 minutos em condições ideais.

