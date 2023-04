Procura por sedãs está em ascensão no Brasil, diz pesquisa

Um estudo feito pelo instituto de pesquisas de mercado online, Offerwise, em pesquisa encomendada pelo Google, revela que 52% dos consumidores brasileiros pretendem comprar um carro híbrido ou elétrico nos próximos meses.

Dentre os principais fatores que motivam os consumidores estão o status, apelo tecnológico, isenções e preocupações com o meio ambiente.

Ainda de acordo com a pesquisa, uma das categorias que mais cresceu em buscas no Google foi a de sedãs, em que se destaca o Arrizo 6 Pro Hybrid, um sedan com tecnologia híbrida 48V.

O Arrizo 6 Pro Hybrid, disponível em todas as concessionárias Caoa Chery do Brasil, traz como novidade a tecnologia híbrida 48V.

Nesse sistema o alternador tradicional dá lugar a um gerador/motor BSC (Belt Starter Generator) e a energia é armazenada em uma bateria 48V, que é utilizada para auxiliar e aumentar o torque e potência gerados pelo motor a combustão, quando solicitado. Na prática isso representa 10 cv de potência e 40 Nm (4,1 kgfm) adicionais para o veículo.

Com essa tecnologia o modelo desenvolve 160 cv de potência máxima e 25,5 kgfm de torque máximo combinados. O sistema detecta, a partir do modo de condução do motorista, quando é preciso rodar com mais economia ou com maior desempenho.

O Arrizo 6 Pro Hybrid possui câmbio CVT de nove velocidades e é equipado, ainda, com o sistema Start Stop, que desliga o motor em paradas curtas como semáforos e dá partida automaticamente na retirada do pé no freio. Com isso, há menor consumo de combustível e na emissão de poluentes.

O sedan premium tem garantia de três anos para o veículo completo e de cinco anos para motor e câmbio.

