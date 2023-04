Fiat Toro chega a 400 mil unidades comercializadas no Brasil e lidera segmento

O modelo fechou o ano de 2022 como líder entre as picapes intermediárias, com praticamente 80% de participação em seu segmento

A picape Fiat Toro alcançou a marca de 400 mil unidades comercializadas no Brasil. Além disso, o modelo fechou o ano de 2022 como líder entre as picapes intermediárias, com praticamente 80% de participação em seu segmento, e segue líder no seu segmento no primeiro trimestre de 2023.

A Fiat declara que a Toro teve em março sua melhor performance de 2023 em participação no mercado total e em volume. Fechou o mês com 5.600 unidades vendidas (75% acima do mês anterior).

Segundo a marca, em 2016, a Toro foi responsável por estrear o conceito de Sport Utility Pick-up (SUP) ao combinar a força e a robustez das picapes com o conforto, tecnologia e a dirigibilidade dos SUVs.

A Fiat declara que a picape Toro possui a maior caçamba e capacidade de carga da categoria, com 937 litros, capazes de carregar até 750 kg nas versões flex e 1 tonelada nas diesel, além de 400 kg de reboque.

A Fiat Toro também conta com suspensão traseira Multilink e abertura bi-partida da caçamba.

Três versões da picape são equipadas com o motor Turbo 270 Flex, o turbo flex mais moderno, potente e de maior torque produzido no Brasil com 185 cv e 270 Nm.

Também oferece versões a diesel, com propulsor 2.0 16V turbo diesel com 357 Nm de torque (MultiJet II), combinado ao câmbio automático de última geração de 9 marchas e tração 4x4.

A Toro é equipada com o Fiat Connect////Me, plataforma de conectividade da Fiat. A plataforma oferece gratuidade dos serviços por 12 meses. A picape também possui central multimídia de 10.1”, ar-condicionado digital dual zone e cluster full digital 7 e ADAS (front collision alert, AEB e alerta de saída de faixa).





