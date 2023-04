Volkswagen completa 20 anos da tecnologia Total Flex no Brasil

Em março de 2003 a marca alemã lançou o Gol Power 1.6 Total Flex, primeiro modelo no País capaz de rodar com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção.

A tecnologia Total Flex, que permite o uso de etanol ou gasolina no veículo, comemora 20 anos em 2023. Inteiramente desenvolvida no Brasil, é apontada internacionalmente, segundo a Volkswagen, como exemplo de contribuição da indústria automobilística à sustentabilidade e à preservação ambiental.

Substituto do Gol, o recém-lançado Polo Track é o mais novo modelo da marca a ser equipado com a tecnologia. A Volkswagen oferece ainda o Taos, fabricado na Argentina, também com motor flex.

A marca declara que a investigação da possibilidade de usar misturas de etanol e gasolina iniciou em 1992, juntamente com o desenvolvimento do sistema de injeção de combustível com controle digital.

A Volkswagen lançou a primeira versão de um carro Flex sem o “tanquinho” no “Polo eFlex”, em 2009. Há duas décadas, os motores flexíveis continuaram a ser desenvolvidos, visando a maior eficiência energética e, consequentemente, a redução de emissões.

Inaugurado recentemente, o Way to Zero Center, localizado na fábrica da Anchieta, é o local de pesquisa que abrange projetos e tecnologias que irão contribuir com a descarbonização do setor automotivo, o que inclui a pesquisa em etanol.

Incentivo ao etanol

A tecnologia flex possibilita o uso imediato do etanol. Mas para isso, o cliente precisa escolhê-lo no momento do abastecimento. Por isso, a Volkswagen incentiva essa escolha. No App Meu VW, o consumidor pode fazer as contas com a calculadora digital para saber qual combustível é mais vantajoso: etanol ou gasolina.

A ferramenta mostra qual será a emissão de CO2 (dióxido de carbono) de acordo com o combustível escolhido, considerando a metodologia “poço-à-roda”.

Em parceria com empresas, a Volkswagen também possui o Programa Abasteça Consciente, que prevê incentivar o uso do etanol para abastecer os carros flex da marca Volkswagen com benefícios exclusivos de cada uma das empresas para os clientes.

Desde o lançamento do primeiro modelo Total Flex, a Volkswagen do Brasil já comercializou 8 milhões de veículos flexíveis. Os dados contabilizam as vendas desde março de 2003 a fevereiro de 2023.

