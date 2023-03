Scudo Cargo passa a integrar portfólio da Flua!, empresa de mobilidade da Stellantis

A Flua!, empresa de mobilidade da Stellantis, passa a oferecer o Fiat Scudo Cargo no serviço de assinatura de carros zero-quilômetro. Lançado em junho de 2022, o furgão faz parte da linha de utilitários da marca.

O novo modelo da Flua! pode ser contratado nas opções de franquias de 1 mil, 2 mil e 3 mil quilômetros mensais, por 12, 24 ou 36 meses. O valor mensal da assinatura é a partir de R$ 4.449 e varia de acordo com o período e franquia contratada.

O Fiat Scudo possui piloto automático, posição de condução elevada, ajustes do banco, cinto e volante, assentos projetados para maior conforto, além de isolamento acústico. Traz ainda o alerta de fadiga. Um aviso no painel é dado caso o motorista esteja rodando há mais de duas horas de condução com velocidade de 65 quilômetros por hora e sem pausa.

O painel do Fiat Scudo conta também com alavanca do câmbio incorporada e controles bem-posicionados para fácil alcance pelo motorista.

O quadro de instrumentos digital de 3,5” conta com computador de bordo. Diversos porta-objetos são espalhados pela cabine, como abaixo do banco dos passageiros. Ao todo, são quase 42 litros de capacidade.

A Fiat declara que o tamanho do Scudo foi pensado estrategicamente. O modelo tem 1,94 m de altura, indo a lugares em que veículos maiores não conseguem acessar.

Combinado com um comprimento de 5,3 m e com volume de 6,1 m³, possui capacidade de carga que pode carregar até 1,5 tonelada e transportar itens de até 2,8 metros de comprimento.

Para completar, a porta traseira bipartida tem abertura de 180 graus e a da lateral é deslizante, sendo adaptadas para o carregamento com empilhadeira.

Presença em 16 estados brasileiros

Hoje, a Flua! está presente em todas as regiões do Brasil. Ao todo, são 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal, contemplando 161 unidades, sendo 82 concessionárias Fiat, 68 concessionárias Jeep e 11 concessionárias Peugeot.

Além das opções presenciais nas concessionárias com o ponto Flua!, o cliente pode realizar a contratação on-line, por meio do site meuflua.com.br.

A empresa possui soluções digitais como a jornada de contratação online e o App Flua!, que facilita o gerenciamento da posse do veículo, com acesso à assistência veicular 24 horas, agendamento de manutenção, gestão de multas, consulta de faturas, entre outras funcionalidades.

Os planos disponíveis para contratação são de 12, 24 e 36 meses, com franquias de 500, 1 mil, 2 mil ou 3 mil quilômetros por mês.

O portfólio atual para assinatura contempla 20 modelos, sendo onze Fiat (Mobi Like, Mobi Trekking, Argo Drive, Pulse Audace, Cronos Drive, Cronos Precision, Nova Strada Endurance, Nova Strada Freedom, Toro Freedom, Fiorino Endurance e, agora, o Scudo Cargo), oito Jeep (Renegade Sport, Renegade Longitude, Compass Longitude, Compass Limited, Commander Limited T270, Commander Limited TD380, Commander Overland T270 e Gladiator Rubicon) e um Peugeot (Novo e-2008).

As mensalidades são fixas a partir de R$ 1.799 e incluem documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro com rastreador, revisões e assistência 24 horas em todo o País. Flua! tem parceria com as redes de concessionárias Fiat, Jeep e Peugeot, além do Banco Fidis.

