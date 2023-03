Jaguar Land Rover apresenta locação on demand e serviço por assinatura 

O Jaguar On Demand é o programa de locação a curto prazo desenvolvido no aplicativo Flou em parceria com a startup Ucorp

A Jaguar Land Rover anuncia para o mercado brasileiro sua estratégia de mobilidade urbana, composta por dois novos serviços: o Jaguar On Demand, programa de locação a curto prazo desenvolvido no aplicativo Flou em parceria com a startup Ucorp, e o Subscription, programa de assinatura em parceria com a Movida, empresa especializada em aluguel de veículos.

A marca declara que ambas as iniciativas estão alinhadas ao programa de Inovação Aberta no Brasil, iniciado em 2022 pela Jaguar Land Rover, com o objetivo de acelerar a transformação da empresa a partir de colaborações com startups, scaleups e organizações externas.

O anúncio foi feito em um evento realizado no Cubo Itaú, parceiro de inovação aberta da Jaguar Land Rover no Brasil.

Enquanto mobilidade urbana foi o tema central escolhido para ser trabalhado no primeiro ano da iniciativa no País, no evento foram anunciadas duas novas áreas nas quais a empresa focará com seus parceiros em 2023: Sustentabilidade e Talento. Esta última está vinculada a propostas de desenvolvimento profissional, capacitação de talentos e fortalecimento da diversidade e inclusão por toda a estrutura da empresa e jornada dos colaboradores.

Locação on demand

Uma das primeiras iniciativas apresentadas pela Jaguar Land Rover é o serviço de nano locação e mobilidade urbana. Pelo programa Jaguar On Demand disponível para celulares Android e Apple no aplicativo Flou – Nano locação, os clientes podem fazer uso do I-Pace, primeiro SUV premium 100% elétrico do mundo e pioneiro na eletrificação no Brasil no segmento, por um período mais curto e de forma descomplicada.

O serviço está disponível na cidade de São Paulo, em fase de testes com seis carros, a partir da instalação do aplicativo e rápido cadastro. As concessionárias da Jaguar na capital paulista serão os principais locais para retirada e devolução dos veículos, contando também com bases parceiras. A meta é que a atuação do aplicativo seja amplificada para as principais capitais brasileiras ao longo de 2023.

Pelo aplicativo, os usuários podem:

Acompanhar os locais em que os carros estão disponíveis, em um mapa com informações atualizadas em tempo real, inclusive localizar no mapa as bases de carregamento mais próximas;

Conferir o nível de bateria do veículo disponível e a autonomia aproximada;

Visualizar o valor por minuto de uso e a taxa de serviço. A cobrança ocorre ao final da corrida, quando o veículo é devolvido a uma base Flou, utilizando o cartão de crédito cadastrado na área “Wallet” (carteira) do aplicativo;

O Jaguar On Demand também atua como substituto das chaves, sendo possível destrancá-lo clicando no botão “abrir porta” e dar a partida a partir do botão “start-stop” no próprio veículo;

Ao finalizar uma corrida, o usuário pode conferir a quantidade de CO2 poupado durante o deslocamento 100% elétrico, que é transformado em um ativo digital, o UCO2, primeira moeda de mobilidade elétrica do Brasil, criada pela Ucorp com tecnologia blockchain e que possibilita uma dinâmica de cashback.

O Jaguar On Demand foi desenvolvido em parceria com a Ucorp, startup que atua no ramo da tecnologia e soluções de mobilidade do Brasil, focada em veículos elétricos compartilhados. O Flou – Nano locação é o aplicativo voltado para o cliente final.

Subscription: exclusividade sob demanda

Previsto para ser disponibilizado em todo o Brasil no mês de junho, serão cerca de 250 carros destinados para o Subscription, programa de assinatura das marcas Jaguar e Land Rover.

Os clientes interessados podem realizar sua pré-inscrição por meio do Serviço Concierge no e-mail [email protected] ou [email protected] Após o lançamento oficial, no meio de 2023, a contratação do serviço poderá ser feita de forma digital ou presencial, nas concessionárias das marcas, e contará com:

Opções de contrato de 12 a 36 meses;

Cobranças feitas em parcelas mensais;

Todos os modelos da Jaguar, família Range Rover, Discovery e Defender como opções de modelos disponíveis;

Direito a carro reserva;

Seguro veicular;

Assistência 24 horas Jaguar Land Rover;

Manutenção periódica nas concessionárias oficiais da Jaguar Land Rover;

Opção adicional de blindagem e inclusão de acessórios;

IPVA simplificado, sem necessidade de ação por parte do cliente.

O programa de assinatura Subscription foi desenvolvido em parceria com a Movida, especializada no segmento de aluguel de carros e em soluções inovadoras de mobilidade urbana, como o serviço pioneiro de aluguel mensal para pessoa física.

