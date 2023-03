Ford Mustang Mach-E recebe nota máxima de segurança do IIHS nos EUA

O Ford Mustang Mach-E foi aprovado com nota máxima nos novos testes de impacto do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), instituto ligado às seguradoras que avalia o nível de segurança dos veículos nos Estados Unidos.

O principal complemento introduzido no Instituto é o teste de colisão frontal moderado IIHS 2.0, que inclui a medição do impacto nos ocupantes do banco traseiro, além dos passageiros dianteiros.

A avaliação do IIHS abrange dois aspectos. A proteção que o veículo oferece aos ocupantes em impactos pode receber quatro notas – boa, aceitável, limitada ou ruim. Já a eficiência das tecnologias do veículo em prevenir acidentes ou reduzir a sua severidade é classificada em três faixas: básica, avançada ou superior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Mustang Mach-E alcançou classificação máxima em todos os testes realizados pelo IIHS, desde o seu lançamento, incluindo impacto dianteiro e lateral, resistência do teto e integridade dos bancos e apoios de cabeça para proteção dos ocupantes.

O seu sistema de frenagem automática mostrou desempenho superior tanto na prevenção de acidentes com outros veículos como na proteção de pedestres.

Dos 13 utilitários esportivos de porte médio avaliados pelo IIHS, apenas quatro atingiram a nota máxima – incluindo o Mustang Mach-E e o Ford Explorer.

As versões GT e Premium do Mustang Mach-E, equipadas com faróis de LED aprimorados, receberam ainda o selo “Top Safety Pick” do IIHS, de melhor da categoria. Este ano, o SUV elétrico será lançado também no Brasil.

O uso de cintos de segurança com pré-tensionador e tecnologia de limitação de carga é outro recurso que tem contribuído para o bom desempenho dos veículos da Ford nos testes de segurança mais recentes.

Tags