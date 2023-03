Yamaha e Star Wars lançam nova edição em alusão à série The Mandalorian

Dando sequência à Collab Star Wars e Yamaha, a marca lança a edição limitada NMAX Connected 160 ABS Mandalorian. O novo modelo possui grafismos que fazem alusão à armadura do protagonista da Série “The Mandalorian”, que estreia no Disney+ em 1º de março de 2023.

Este é o quarto lançamento da parceria Star Wars e Yamaha. Seus antecessores foram os modelos NMAX Império Galáctico e NMAX Aliança Rebelde, lançados em 2020, e do XMAX Darth Vader, comercializado em 2022.

O NMAX Mandalorian traz a cor prata (Silver Beskar), que remete ao raro metal Beskar utilizado na armadura do guerreiro mandaloriano e detalhes em marrom que completam a vestimenta.

Tem gráficos com o nome da parceria Star Wars e Yamaha, o nome da série “The Mandalorian” e o ícone com o código mandaloriano, “This is the way”, no para-lama dianteiro do modelo. Sua carenagem frontal recebe gráficos que seguem as linhas do farol e fazem alusão ao capacete.

Na carenagem lateral traseira possui a inscrição com o nome da série “The Mandalorian” escrito no idioma mandaloriano.

A NMAX Connected 160 ABS Mandalorian é uma edição limitada a 400 unidades, e terá o preço público sugerido de R$ 20.290 + frete. Estará disponível a partir da primeira quinzena de março nas concessionárias Yamaha.

Conectividade – A NMAX Connected 160 ABS Mandalorian conecta smartphones ao seu painel via Bluetooth e por meio do app Yamaha Connect mostra a comparação de sua eficiência de pilotagem voltada a economia com outros usuários a partir do Ranking ECO; registra, salva e compartilha rotas preferidas nas redes sociais.

Também é possível conferir o status da vida útil do óleo do motor e do nível de carga da bateria, saber onde foi o último lugar que estacionou, acompanhar o registro diário e mensal de consumo dos seus trajetos .

A conectividade está presente também no painel da NMAX Mandalorian, que é 100% digital, e mostra notificações de mensagens, chamadas telefônicas e até o nível de bateria do seu smartphone.

Performance – O motor da NMAX Connected 160 ABS Mandalorian é monocilíndrico com arrefecimento líquido de 160cc e 15,4 cv de potência. Além do cilindro em DiASil, ele conta com comando de válvulas variável (VVA).

Possui o sistema Stop & Start, que desliga o motor quando se para a scooter, religando-a automaticamente ao acelerar.

Controle – Ela tem controle de tração, freios a disco e ABS nas duas rodas. É equipada com os pneus Pirelli Diablo Scooter. Suas medidas são de 110/70 na dianteira e 130/70 na traseira.

Conforto - A scooter vem com sistema Smart Key, que permite ligar a moto por aproximação, sem a necessidade de uma chave inserida no contato.

Nela o assento é anatômico. A suspensão traseira com dois níveis de ajuste e curso de 86mm, permite escolher uma posição mais suave ou firme.

A nova NMAX Mandalorian tem compartimento sob o assento e espaço para guardar capacete fechado e pertences, além de dois porta-objetos, um em cada lado da scooter, sendo a do lado esquerdo com tomada 12v.

Design - A nova NMAX Connected 160 ABS Mandalorian possui conjunto óptico com faróis de LED na parte frontal, assim como as lanternas bipartidas de LED na traseira. A NMAX também vem equipada com piscas bem-posicionados e pisca-alerta.

